V razprodanih Stožicah pozabiti na virus, poškodbe in Fince

Slovenija je kvalifikacije odprla odlično, ob zmagah proti Kazahstanu in San Marinu ni prejela zadetka, potem pa je v petek prišla "streznitev" na Finskem. Vid Belec , ki je branil (in bo po vsej verjetnosti tudi nocoj) ob odsotnosti kapetana Jana Oblaka , je prejel dva zadetka. Na drugi strani njegovi soigralci v napadu kljub številnim priložnostim niso zatresli finske mreže.

Slovenija se proti Finski zares ni proslavila, a enako v dosedanjem delu kvalifikacij velja za favorizirane Dance. Polfinalisti zadnjega evropskega prvenstva imajo prav tako šest točk. Izgubili so v Kazahstanu, kjer je Slovenija zmagala po golu Žana Vipotnika, v petek pa so minimalno (1:0) in z velikimi težavami doma premagali Severne Irce.

Poškodbe in bolezni? 'To je del posla'

'Danska ima vse, kar zahtevna moderni nogomet'

Kljub temu gre za ekipo z izjemnimi posamezniki, ki dobro ve, kaj hoče, sta dan pred tekmo opozorila Kek in naš prvi zvezdnik v konici napada. "Danska je dobro vodena ekipa, dobro selekcionirana in ima vse, kar zahteva moderni nogomet. Toda tudi Danci so imeli določene težave v teh kvalifikacijah. Če se jim postaviš hrabro po robu, taktično, disciplinirano, kar mora biti naša 'deviza', ne pa posest, potem lahko tudi oni pridejo v težave. Moraš pa biti osredotočen, odločen," je posvaril selektor.

"Moramo se zavedati, da je Danska kakovostna na vsakem položaju. Pomembno bo, da bomo osredotočeni, da pokažemo, kaj znamo," pa je dodal Benjamin Šeško, ki se bo skušal odkupiti za zapravljene priložnosti na Finskem. "Pri vsakem napadalcu je tako, da ima svoje tekme in jih nima. Pride do tega, kar koli poskušaš. Dobra stvar pa je to, da je pred nami spet nova tekma, da lahko to obrnem in pomagam ekipi."