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Nogomet

V Real odšel s solzami v očeh: dobitnik zlate žoge razkril zakulisje prestopa

Madrid, 30. 10. 2026 18.03 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
Š.Z.
Michael Owen

Leta 2001 je osvojil zlato žogo in bil vse do Harryja Kanea zadnji Anglež s to prestižno nagrado. Michael Owen je zdaj priznal, da je svoj prestop k madridskemu Realu obžaloval, še preden je sploh prispel v špansko prestolnico. Razkril je, da je ob odhodu na letališču od nesreče celo zajokal.

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Leta 2001 je Michael Owen osvojil zlato žogo. Do letošnjega leta je bil zadnji Anglež, ki je osvojil to prestižno nagrado, preden jo je pred slabim tednom osvojil Harry Kane. Medtem ko je Kanu selitev v tujino prinesla lovorike, tako klubske kot individualne, se je Owenova avantura v tujini odvijala povsem drugače. Anglež je zdaj za otoške medije dejal, da je prestop v špansko prestolnico obžaloval, še preden je prvič pristal v Madridu.

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Owen je priznal, da je ob odhodu iz Liverpoola jokal, saj mu je bilo težko zapustiti klub, v katerem si je ustvaril ime. V pogovoru za britanski nogometni portal FourFourTwo je razkril, kako se je začela zgodba o njegovem prestopu v Madrid: "Zadnja stvar, na katero sem pomislil, je bila, da bom zapustil Liverpool. Bili smo na predsezonski turneji po Združenih državah Amerike, ko me je poklical agent," se je spominjal Anglež.

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Kljub dvomom ga je mikala priložnost, da postane del slovitih Galaktikov: "Rekel sem si, da bom poskusil. Galaktiki, tisti beli dres, v katerem so bili vsi videti kot angeli, neverjeten stadion in povsem drugačna kultura," je pojasnil Owen. Nato je z Madričani podpisal pogodbo in takrat so ga začeli preplavljati dvomi: "Na koncu sem sprejel ponudbo. Toda poznate tisti občutek, ko nekaj podpišete in se vam zazdi, da ni več poti nazaj? Ko pomislite: 'O moj bog, kaj sem storil?' Spomnim se, da sem na poti do letališča jokal in razmišljal: 'Kaj puščam za seboj?'"

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Michael Owen Real Madrid Liverpool

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KOMENTARJI5

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Kolllerik
30. 10. 2026 19.46
Še vedno nič o sramotnem škandalu Mbappeja? Zanimivo... Morda bi lahko realist kaj o tem, ko pa je vedno tako informiran
Odgovori
0 0
Virtom
30. 10. 2026 18.50
Očitno članka o hattricku GOATA ne bo. Bo pa zato članek o tem kako si je fifessi počohal ta zadnjo.
Odgovori
-2
0 2
RUBEŽ
30. 10. 2026 18.34
Marsikdo je obžaloval odhod med baletnike.
Odgovori
+0
3 3
cripstoned
30. 10. 2026 18.42
Predvsem FIGO
Odgovori
-1
1 2
RUBEŽ
30. 10. 2026 18.59
HAHAHAHA, si se že oglasil. Boli, boli, uh kako boli.
Odgovori
+0
1 1
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