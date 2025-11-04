V reprezentančni kader se vračata Šporar in Mlakar

Slovenijo po septembrskem in oktobrskem ciklu čaka zahtevno delo na poti do dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na SP, odvisna pa je tudi od švicarske reprezentance. Na lestvici skupine B ima Švica na vrhu deset točk, Kosovo je pri sedmih, Slovenija je po neučinkovitem drugem ciklu pri treh, presenetljivo je na dnu Švedska, zbrala je eno točko.

Slovenci so kvalifikacije začeli z remijem doma proti Švedski (2:2) in visokim gostujočim porazom proti Švici (0:3). Pretekli mesec sta nato sledila še remija v gosteh proti Kosovu in doma proti Švici, obe tekmi sta se končali brez zadetkov. Varovanci Matjaža Keka bi si dodatne kvalifikacije zagotovili le z zmagama proti Kosovu in Švedski ter zmago Švice proti Kosovu v zadnjem krogu tekmovanja.