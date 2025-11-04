Svetli način
Nogomet

V reprezentančni kader se vračata Šporar in Mlakar

Brdo pri Kranju, 04. 11. 2025 11.06 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , A.V.
Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je na Brdu pri Kranju predstavil zadnji letošnji seznam igralcev, na katere bo računal na tekmah petega in šestega, zadnjega kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026 proti Kosovu doma in Švedski v gosteh. Na seznamu ni večjih sprememb, vrnila sta se Jan Mlakar in Andraž Šporar.

Slovenijo po septembrskem in oktobrskem ciklu čaka zahtevno delo na poti do dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na SP, odvisna pa je tudi od švicarske reprezentance. Na lestvici skupine B ima Švica na vrhu deset točk, Kosovo je pri sedmih, Slovenija je po neučinkovitem drugem ciklu pri treh, presenetljivo je na dnu Švedska, zbrala je eno točko.

Slovenci so kvalifikacije začeli z remijem doma proti Švedski (2:2) in visokim gostujočim porazom proti Švici (0:3). Pretekli mesec sta nato sledila še remija v gosteh proti Kosovu in doma proti Švici, obe tekmi sta se končali brez zadetkov. Varovanci Matjaža Keka bi si dodatne kvalifikacije zagotovili le z zmagama proti Kosovu in Švedski ter zmago Švice proti Kosovu v zadnjem krogu tekmovanja.

Slovenija bo v soboto, 15. novembra, najprej pred razprodanimi Stožicami igrala proti Kosovu, nato pa tri dni pozneje sledi kljub položaju na lestvici zahtevno gostovanje proti Švedski, ki jo bo v tem ciklu prvič vodil Anglež Graham Potter.

Zmagovalec skupine si bo priigral neposredno pot na mundial, ki bo prihodnje poletje v ZDA, Kanadi in Mehiki. Drugouvrščena ekipa bo nadaljevala pot v dodatnih kvalifikacijah.

Seznam Slovenije:

- vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Igor Vekić (Vejle), Žan Luk Leban (Celje);

- branilci: Jaka Bijol (Leeds), Jure Balkovec (Fatih Karagumruk), Žan Karničnik (Celje), Erik Janža (Gornik Zabrze), David Brekalo (Orlando City), Vanja Drkušić (Zenit), David Zec (Holstein Kiel);

- vezisti: Petar Stojanović (Legia Varšava), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos), Sandi Lovrić (Udinese), Jon Gorenc Stanković (Sturm Gradec), Timi Max Elšnik (Crvena zvezda), Tomi Horvat (Sturm Gradec), Dejan Petrovič (Rijeka), Tamar Svetlin (Korona Kielce), Svit Sešlar (Eyupspor);

- napadalci: Benjamin Šeško (Manchester United), Žan Vipotnik (Swansea), Jan Mlakar (Amiens), Danijel Šturm (Celje), Nejc Gradišar (Al Ahly), Andraž Šporar (Alanyaspor).

