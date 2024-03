V Rimu navdušeni nad debijem novega trenerja: 'Takoj je vnesel nekaj novega'

Igor Tudor je na najlepši možni način debitiral na klopi Lazia, ki je v 30. krogu italijanske Serie A gostil Juventus in po zadetku Adama Marušića v 93. minuti prišel do izjemno pomembne zmage v boju za evropsko vozovnico.

Hrvaški nogometni strokovnjak je bil po tekmi razumljivo odlično razpoložen in v isti sapi prepričan, da lahko njegovo (novo) moštvo ujame priključek z vodilno šesterico ekip v boju za evropska tekmovanja v naslednjem tekmovalnem obdobju 2024/25. "Najbolj srečen sem zaradi nogometašev, ki so v minulih dneh odlično trenirali. In vse to, kar ste spremljali med samo tekmo, smo pred tem pridno uigravali na treningih. To je najboljši možni začetek zame na klopi Lazia," je po tekmi zbranim novinarjem povedal 45-letni Tudor, ki poleg nespornih trenerskih kvalitet poseduje tudi dovolj (pozitivne) predrznosti.