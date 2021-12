V senci Messija: kdo je najboljša nogometašica na svetu?

Alexia Putellas je s svojim klubom Barcelono letos osvojila svojo prvo žensko Ligo prvakov. Vezistka je svoje nepozabno leto zaključila z nazivom najboljše nogometašice na svetu po izboru francoskega časnika France Football. Kljub temu je Katalonka večer preživela v senci moških nogometašev, predvsem sedemkratnega zmagovalca Ballon d'Orja Lionela Messija.

Poleg ženske Lige prvakinj je Alexia Putellas v minuli sezoni s svojim klubom osvojila tudi špansko žensko nogometno prvenstvo in pokal. V finalu Lige prvakinj je v zmagi proti Chleseaju (4:0) dosegla zadetek in podajo. S 26 zadetki v vseh tekmovanjih je 27-letna Putellasova sezono zaključila kot vezistka z največ doseženimi goli v Evropi. Medtem ko se debata o tem, kdo bi si pri moških nogometaših zares zaslužil naziv Ballon d'Or, ne bo kmalu zaključila, pri nogometašicah o najboljši v letu 2021 preprosto ni bilo dvoma.

icon-expand Alexia Putellas je po Adi Hegerberg (Lyon) in Megan Rapinoe (OL Reign) postala zgolj tretja dobitnica Ballon d'Orja za nogometašice FOTO: AP

Več kot dvakrat več točk od druguvrščene Razlika v zbranih točkah med tretjeuvrščeno Sam Kerr (Chelsea) in njeno klubsko soigralko Fran Kirby je bila zgolj 24 točk. Putellasova (186 točk) pa je od svoje klubske soigralke Jennifer Hermoso (84 točk) zbrala več kot dvakrat več točk. Igralke Barcelone so bile v letu 2021 v Evropi in Španiji tako dominantne, da mogoče ni pošteno izbirati najboljšo med njimi, a predstave igralke, ki je znana po svojih odličnih podajah in občutku za prostor, so bile tako navdušujoče, da je pokal preprosto moral oditi domov z njo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Putellasova se vloge svojih soigralk dobro zaveda: "Želim se zahvaliti svojim soigralkam. To je individualna nagrada, ampak je brez dvoma tudi ekipna." Barcelona se po uspehih v lanski sezoni ne ustavlja, saj so igralke Braugrane na 15 tekmah dosegle že neverjetnih 83 golov. V središču vsega dobrega v ženski ekipi Barcelone s svojim odličnim prvim dotikom in triki z žogo kraljuje prav Putellasova, ki je druga najboljša strelka v zgodovini ženske ekipe Barcelone. Pred njo se nahaja zgolj Hermosova. Nova najboljša igralka na svetu pa je zbrala največ nastopov v dresu španske reprezentance (92). Letos je dosegla hat trik v zgolj štirih minutah na tekmi proti Valencii. Avgusta jo je tudi Uefa proglasila za nogometašico leta.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

'Igrati za Barcelono je privilegij' Z 11 leti je morala zapustiti nogometno akademijo Barcelone in oditi v Espanyol. Tam je s 16 leti debitirala v članskem moštvu. Nato je prestopila v Levante in po eni uspešni sezoni na vzhodni obali Španije je na njena vrata znova potrkala njej najbolj ljuba Barcelona. Od prestopa iz Levanteja leta 2012 je v dresu Barcelone na 364 tekmah dosegla 157 zadetkov. Pet ligaških in pokalnih naslovov v Španiji in ena Liga prvakinj so naslovi, ki jih velika navijačica Barcelone ne bo pozabila. "Želim se zahvaliti klubu. Usoda je želela, da je prav danes dan njegove 122-letnice ustanovitve. Igrati za Barcelono je privilegij," je s pokalom Ballon d'Or v roki o "svoji" Barceloni povedala Alexia Putellas.