V serie A so igrali že očetje, zdaj bodo igrali še njihovi sinovi

Francoski napadalec Marcus Thuram , sin Liliana Thurama , in ameriški krilni igralec Timothy Weah , sin Georgea Weaha , se pridružujeta generaciji sinov znamenitih očetov v italijanskem prvenstvu, kjer se razvijajo tudi potomci Diega Simeoneja ( Giovanni Simeone , v Neaplju), Paola Maldinija ( Daniel Maldini , v AC Milanu) in Enrica Chiese ( Federico Chiesa , pri Juventusu).

Daniel, Paolo in Cesare Maldini (v njegovem naročju še Christian)

Sina Marcusa, ki je kot otrok navijal za rivala Interja AC Milan, torej čaka kar nekaj mejnikov v državi, kjer je živel devet let, dokler oče leta 2006 ni odšel v Barcelono.

V Italiji se je svetovni prvak s Francijo iz leta 1998 uveljavil kot nepopustljiv branilec in tam osvojil dva naslova prvaka z bianconeri iz Torina ter italijanski pokal in evropsko ligo s Parmo.

Marcus Thuram se je pred skoraj 26 leti rodil v Parmi, kjer je njegov oče Lilian Thuram igral pet let, med letoma 1996 in 2001, preden se je pridružil Juventusu.

Timothyja Weaha pred podpisom pogodbe s staro damo čaka še zdravniški pregled v Torinu. Z Lillom, kjer 23-letnik igra od leta 2019, so se po poročanju medijev dogovorili za približno 12 milijonov evrov odškodnine.

"Upam, da bom prej ali slej videl Timothyja igrati v Italiji," je George Weah dejal v nedavnem intervjuju za Gazzetta dello Sport.

Če je z Milanom (1995–2000) blestel z dvema ligaškima naslovoma, je nekdanji nogometni zvezdnik zaupal, da je bil vedno navijač Juventusa. "Zaljubil sem se v Juve s Platinijem in če me vprašate, s katero drugo ekipo bi rad igral, vam povem – Juve."

Timothy Weah je bil rojen v New Yorku in je za ameriško reprezentanco zbral 29 nastopov in zabil štiri gole.