V Serie A zaradi koronavirusa preložili več tekem: 'Moramo biti odgovorni državljani'

Atalanta slovenskega reprezentanta Josipa Ilićićabi se morala danes srečati s Sassoulom, Inter, pri kateremu je trenutno poškodovan slovenski vratarSamir Handanović, pa s Sampdorio. Tretja prestavljena tekma je med Verono in Cagliarijem, za katero igra Valter Birsa, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Naknadno je bila prestavljena tudi tekma Parme s slovenskim reprezentantom Jasminom Kurtićem v Torinu, ki bi se morala začeti danes ob 15. uri. AFP še poroča, da je pod vprašajem tudi domača tekma Interja proti Ludogorecu v evropski ligi, ki je na sporedu v četrtek. Italijanska vlada je zaradi zajezitve širjenja koronavirusa v soboto zvečer sprejela ukrep o izolaciji enajstih mest v deželah Lombardija in Benečija, kjer so odpovedali tudi pustne karnevale, športna tekmovanja ter druge javne prireditve. Zaradi ukrepov so preložene vse nogometne tekme od serie A do serie D in tudi druge športne prireditve v teh dveh deželah, naknadno pa tudi današnja tekma v Torinu. Virus je namreč v petek in soboto terjal življenji dveh starejših prebivalcev, po zadnjih podatkih pa je število okuženih v Italiji preseglo 100.

"Opravičujemo se nogometnim navijačem in tudi navdušencem ostalih športov, ki so se nameravali udeležiti tekem v nedeljo, vendar moramo biti odgovorni državljani," je dejal italijanski premierGiuseppe Conte ob napovedi ukrepov. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa gre za prve odpovedi športnih tekmovanj v Evropi zaradi širjenja virusa sars-cov2, ki se je konec lanskega leta sprva pojavil na Kitajskem.