Za Slovenijo nepredstavljivo: Dinamo zavrnil 10-milijonsko ponudbo Burnleyja

Maribor je v tem prestopnem roku s prodajo Roberta Voloderja po podatkih Transfermarkta zaslužil 1,8 milijona evrov, kar je za slovenske razmere zelo lepa vsota, a malenkost v primerjavi z zneski, ki se obračajo onkraj naših meja. Lep primer je Dinamo Zagreb, ki je zavrnil 10 milijonov angleškega Burnleyja za nakup Mislava Oršića, saj ga bo v drugem delu sezone nujno potreboval v boju za naslov prvaka.

icon-expand Dinamo Zagreb je v zadnjih sezonah reden član evropskih tekmovanj, zato si lahko privošči tudi take poteze. FOTO: AP

Krilni nogometaš Dinama Mislav Oršić pri 29. letih ni več med najmlajšimi, a je kljub temu ocenjen na 11 milijonov evrov, kar je denimo več, kot znaša skupna vrednost vseh nogometašev Olimpije ali Maribora. Za hrvaškega reprezentanta se je v zimskem prestopnem roku močno ogrel premierligaš Burnley, ki se krčevito bori za obstanek. Ponudil je okroglih deset milijonov, a so Zagrebčani na svoji spletni strani uradno sporočili, da bo Oršić tudi v drugem delu sezone ostal član kluba. Poteza, ki zagotovo lepo oriše, kakšne so finančne zmogljivosti serijskega hrvaškega prvaka. Vse skupaj pa postane še bolj fascinantno, če trgovanje najboljših hrvaških klubov primerjamo z vodilnimi ekipami prve lige.

icon-expand Muraši so kljub nastopanju v Evropi, ki jim je lepo napolnilo klubsko blagajno, zopet prodajali najboljše. FOTO: Damjan Žibert

Aktualni prvaki iz Murske Sobote so ta mesec ostali brez dveh izjemno pomembnih mož. V Ludogorec je Anteju Šimundži sledil slovenski reprezentant in eden od stebrov Murine obrambe Žan Karničnik, na Cipru pa bo kariero nadaljeval najboljši strelec kluba v moderni zgodovini Amadej Maroša. Na portalu Transfermarkt sicer ni navedeno, koliko je Mura z njunima prestopoma zaslužila. A že to, da prvi strelec kluba, ki je letos med drugim nastopal v Konferenčni ligi in premagal sloviti Tottenham, sredi sezone okrepi osmo ekipo ciprskega prvenstva, je vse prej kot dober znak. Januarja so svojo klubsko blagajno lepo napolnili v Mariboru, kjer so Roberta Voloderja po le pol sezone prodali v ligo MLS in s tem zaslužili skoraj dva milijona evrov. 20-letnik je v Ljudskem vrtu nastopal vsega pol leta, vijolice pa so zanj nemškemu Kölnu plačale sto tisočakov, kar potrjuje, kako dober posel jim je uspel. Hrvati v boju za naslov ne prodajajo najboljših

Brez dveh pomembnih členov so pred nadaljevanjem sezone ostali tudi pri četrtouvrščenem Bravu. Sandi Ogrinec je brez odškodnine odšel v Avstrijo k WSG Tirolu. Kapetan kluba Vanja Drkušić pa je za le 120 tisočakov okrepil Soči, tretjo ekipo ruskega prvenstva, potem ko ga je trenutna pogodba na klub vezala do konca sezone. Bravo, ki ima sijajno priložnost, da se prvič v zgodovini uvrsti v evropske kvalifikacije, je tako za drobiž ostal brez dveh nosilcev igre.

Dejstvo pa je, da ima trenutno vodilni Maribor letos sijajno priložnost, da po treh letih pride do novega državnega naslova. V boju zanj pa je za manj kot dva milijona ostal brez svoje prve izbire na mestu osrednjega branilca. Za primerjavo, na Hrvaškem so pred drugim delom sezone v realnem boju za naslov prvaka kar štiri ekipe – poleg Dinama še Rijeka, Osijek in Hajduk – niti ena pa sredi sezone ni prodajala svojih prvokategornikov. Izjema je le Osijekov Petar Bočkaj, ki je četrto največje hrvaško mesto zapustil za 2,7 milijona, a bo še naprej igral pri naših južnih sosedih, saj je okrepil Dinamo. Prav napet četveroboj pa je verjetno tudi glavni razlog, zakaj so pri Dinamu zavrnili že omenjeno Burnleyjevo ponudbo.

icon-expand Olimpija je za Ezekiela Hentyja Milanu plačala 200 tisočakov, prodala pa ga je za 25-krat več. FOTO: Damjan Žibert