V Španiji in po svetu se vrstijo pozivi k odstopu Rubialesa

"Enega največjih podvigov v zgodovini španskega športa je omadeževalo sramotno vedenje najvišjega predstavnika španskega nogometa, ki je še enkrat pokazal, da ni dorasel položaju, ki ga zaseda," so zapisali v ženski ligi in dodali: "Šefa, ki zgrabi svojo zaposleno za glavo in jo poljublja na usta, preprosto ni mogoče tolerirati."



"Ne gre le za poljub. Slaviti zmagoslavje v predsedniški loži, medtem ko drži svoje genitalije poleg kraljice, je nesprejemljivo in odvratno." Ta kritika se je sklicevala na drug incident v nedeljo zvečer, ki so ga predvajali po vsem svetu in je videti, da Rubiales zgrabi svoje genitalije z obema rokama, da bi proslavil zmago Španije, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Manj kot dva metra stran od njegovega sedeža sta bili španska kraljica Letizia in njena hčerka Sofia, ki sta prav tako spremljali tekmo.