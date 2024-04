V Splitu nove aretacije med nogometnimi izgredniki

Policija je v preiskavi ugotovila obstoj utemeljenega suma, da naj bi osumljenci 3. aprila po koncu nogometne tekme s severne tribune na pripadnike specialne in interventne policije, ki so bili v kordonu, da bi preprečili vdor navijačev s severne tribune na igrišče, metali polomljene stole, lesene palete, goreče bakle in razne druge predmete ter tako ogrožali življenja policistov.

Poleg tega so pripadnikom policije tudi verbalno grozili, je povedala Sanja Nazlić iz splitske policije in dodala, da je bilo v izgredih lažje poškodovanih več policistov. Policisti so sedem prijetih ovadili zaradi kaznivih dejanj povzročanja neredov in napada na uradno osebo.

Do izgredov je prišlo med in po polfinalni tekmi hrvaškega pokala Hajduka proti Dinamu na stadionu Poljud v Splitu, ki so jo nogometaši iz Zagreba dobili z izidom 1:0.