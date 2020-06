V Srbiji že navijači na tribunah

Še več jih bo na naslednji prvenstveni tekmi Crvene zvezde. Kot so zapisali na spletni strani kluba, načrtujejo, da bodo za tekmo z Radnikom iz Surdulice, na kateri bodo proslavili 31. naslov državnih prvakov, ki so si ga dokončno priigrali minuli vikend, za prodajo namenili 24.500 vstopnic.

"V skladu s pravili o medsebojni razdalji lahko prodamo kapacitete našega, kar pomeni številko 24.500. Marakana je dovolj velika, da tudi z upoštevanjem pravil o medsebojni razdalji lahko napravimo odlično vzdušje," so zapisali pri Crveni zvezdi in dodali, da bo šel ves izkupiček od prodanih vstopnic s tekme naslednji teden v humanitarne namene, pomagali bodo otroški bolnišnici v Beogradu.



Spomnimo, navijači Crvene zvezde so pred dnevi naslov proslavili s povorko z baklami na beograjskih ulicah. Delije niso mogli biti na tribunah, a so takoj po tekmi vseeno proslavili nov uspeh svojega kluba.