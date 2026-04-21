V sredo v prodajo nov paket vstopnic za nogometno SP

Vstopnice, ki bodo na voljo od 16. ure dalje po srednjeevropskem času na Fifini spletni strani, bodo prodajali po načelu kdor prvi pride, prvi melje.
Predsednik Fife Gianni Infantino je pred kratkim dejal, da so doslej prodali že več kot pet milijonov. Doslej so za eno SP prodali največ 3,5 milijona vstopnic, to pa leta 1994, ko je bil mundial v ZDA.
Sodeč po kapaciteti 16 stadionov pričakujejo, da bodo letos skupaj prodali približno sedem milijonov vstopnic.
Fifa se je zaradi slednjih sicer znašla pod plazom kritik zaradi visokih cen, ki so za finalno tekmo presegle 10.000 dolarjev oziroma 8500 evrov.
V torek je The Athletic poročal, da je prodaja vstopnic za uvodno tekmo ZDA s Paragvajem kar malce zastala zaradi cen, toda Fifa je to zanikala. "Prodaja vstopnic ostaja dobra, zanimanje vlada za vse tekme," so pri agenciji AFP navedli predstavnika Fife.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.