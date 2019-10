V štajersko-prekmurskem derbiju brez zmagovalca, Domžale do zmage, delitev točk v Šiški

Na drugi strani pa so nase opozorili Luka Bobičanec , ki je bil v 27. minuti preveč sebičen in streljal iz mrtvega kota, Nino Kouter , ki je v 35. minuti žogo poslal le malo mimo vrat s strelom od daleč, in Amadej Maroša , ki je ogrožal vrata v osmi in deveti minuti. Gosti so bili zelo nevarni v 55. minuti, ko je Tomi Horvat iz ugodnega položaja zgrešil cilj, na drugi strani je takoj zatem novo mariborsko priložnost zapravil Zahović oziroma je njegov poskus obranil Matko Obradović . Kenan Pirić pa je bil na preizkušnji v 59. minuti, ko je znova od daleč streljal Kouter. V 67. minuti pa so domači ostali brez Špira Peričića , ki je na robu kazenskega prostora podrl Žana Karničnika in dobil svoj drugi rumeni karton.

Mura ima na zadnjih petih tekmah tri zmage in dva remija, Maribor, ki je sicer prekinil niz zmag, pa je neporažen že sedem tekem. Izbranci Darka Milaniča so tako vsaj začasno zadržali mesto na vrhu lestvice, Mura pa je tretja s točko zaostanka. Čeprav prvi polčas ni prinesel zadetkov, je ponudil kar precej akcije. Pri domačih je Dino Hotić dobro zalagal soigralce s podajami, a jih ti niso unovčili. Med drugim je Luka Zahović dvakrat zgrešil z glavo v sedmi in 22. minuti, trikrat je bil neuspešen tudi Aleks Pihler , ki je bil premalo zbran v 15., 31. in 39. minuti.

V uvodu drugega polčasa so nekaj več poskušali domači, poskušala sta dvakrat Vuk in Arnel Jakupović , pri gostih pa je od daleč neuspešno sprožil Mario Zebić . Sicer pa pravih priložnosti ni bilo, gosti so se sicer trudili priti do izenačenja, a je domžalska obramba, tudi z novincem Maticem Finkom , tokrat bolje delovala. Domžalčani pa so v 84. minuti po protinapadu prišli do novega strela, a tega je slabo izvedel Tonči Mujan , na drugi strani pa je Lazar Milošev v tretji minuti sodniškega dodatka zapravil še zadnjo priložnost Kraševcev. Tik pred koncem tekme je dvoboj z Jakupovićem dobil Adam.

Domžale boljše od Sežancev Andrej Razdrh je prvič vodil Domžale proti svoji prejšnji ekipi. Potem ko je na prvi medsebojni tekmi Tabor popeljal do zmage z 2:1, je tokrat tri točke prinesel Domžalam. Te so prvič v sezoni zmagale na svojem igrišču in se točkovno izenačile z današnjim tekmecem in Bravom. Vsi trije pa za petim mestom zaostajajo za osem točk.

Bravo odščipnil točki Celju

Tako kot se je avgusta končal prvi dvoboj teh dveh ekip v sezoni, se je tudi današnji. Bravo, ki ostaja sedmi, je tako osvojil drugo točko na zadnjih štirih tekmah, medtem ko je za petouvrščene Celjane to drugi zaporedni remi in tretja zaporedna tekma brez poraza.

Prvi polčas v Spodnji Šiški so dobili domači nogometaši, ki so že v tretji minuti načeli mrežo Celja. Takrat je Matjaž Rozman žogo prekratko izbil na rob kazenskega prostora, od koder je Luka Žinko z nizkim strelom iz prve zadel za 1:0. Domači, ki so bili nekoliko konkretnejši pri zaključevanju akcij, so imeli izvrstno priložnost še v 18. minuti, ko je Mustafa Nukić lepo prišel do strela s 14 metrov, Rozman pa se je takrat izkazal. Le malce zatem je bil Nukić nenatančen s strelom iz obrata. Celjani so sicer imeli nekaj strelov ob rahlo večji posesti žoge, še najnevarnejši pa je bil poskus Mitje Lotriča v 34. minuti, ko je sprožil z 20 metrov, žoga pa je zletela malce mimo vrat.

Kmalu po začetku drugega dela, v 48. minuti, so bili domači blizu novega zadetka, ko je Almin Kurtović sprožil malce zunaj kazenskega prostora in zadel vratnico. Na drugi strani je v 51. minuti moral posredovati Igor Vekić po strelu z glavo Josipa Ćalušića. V 59. minuti pa so Celjani izenačili. Vekić je najprej imel delo po strelu z roba kazenskega prostora, odbil žogo, do nje pa je prišelDario Vizinger in iz bližine dosegel svoj deveti gol sezone, s katerim je na vrhu lestvice strelcev. Vsega tri minute pozneje je bilo že 2:1 za Celjane. Mitja Lotrič je prodrl v kazenski prostor, tam je nad njim prekršek storil Besart Abdurahimi, prav Lotrič pa je tudi prevzel odgovornost in z bele pike dosegel svoj peti zadetek v sezoni.

V 69. minuti sta bila na drugi strani nevarna Nukić in Aljoša Matko, toda prvemu je strel obranil Rozman, drugi pa je z glavo žogo poslal čez prečko. V 81. minuti pa so gostitelji izenačili, ko je Milan Đajić podal z desne v kazenski prostor do vtekajočega Nukića, ta pa je zadel za 2:2. V 85. minuti je bil blizu uspeha še Abdurahimi, a je žoga zletela mimo vrat, zatem pa sta imeli obe ekipi še po eno priložnost, a ne Aljoši Matku ne Gašperju Koritniku ni uspelo spremeniti izida.

Slovensko državno prvenstvo, 13. krog, izidi:

Bravo - Celje 2:2 (1:0)



Domžale - CB 24 Tabor Sežana 1:0 (1:0)



Maribor - Mura 0:0