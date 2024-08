'V Stockholmu mora biti prisoten DNK Maribora na ustrezen način'

OGLAS

Djurgarden je prvi nastop na mednarodni sceni v tej sezoni imel v drugem krogu Konferenčne lige, ko je izločil luksemburški Progres s 3:1, v tretjem pa je bil boljši še od finskega Ilvesa s 4:2. Priprave na gostovanje v Stockholmu so vijoličasti začeli s slabo in dobro novico. Najprej slaba: Hilal Soudani je zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice odpadel s seznama potnikov in kandidatov za nastop na prvi tekmi play-offa. Dobra novica: na zadnjem treningu sta se moštvu znova priključila Josip Iličić in Martin Milec.



Med igralci, ki so v delovnem ritmu, je vse aktivnosti po predvidenem načrtu oddelal Žiga Repas: "Smo že v tistem delu priprav, ko smo hitro preklopili nazaj na Evropo. O nasprotniku smo se že pogovarjali, vemo, da so kakovostni. Drugače ne bi bili v play-offu, v tej fazi tekmovanja nas, razumljivo, čaka še zahtevnejša naloga. Ob tem nas čaka tudi hitro igrišče, ki se mu bomo morali prilagoditi, a smo pripravljeni na vse zahteve in verjamem, da lahko odigramo dobro tekmo."





Žiga Repas je v Maribor prišel iz vrst Domžal. FOTO: NK Maribor icon-expand

"Pred nami je še ena velika tekma, kot je bila tudi proti Vojvodini. In zdaj je vsaka naslednja evropska najbolj pomembna. Če bi se s tem obremenjeval, bi imel težave. Zato vsaka nova tekma prinaša dobrodošle izkušnje in zame predvsem pomeni dodaten motiv," je za uradno spletno stran mariborskega kluba še dejal Žiga Repas in dodal, da igralci čutijo določen pritisk, a so tudi privilegirani, ker so se znašli v poziciji, ko si lahko zagotovijo evropsko jesen. Dvoboj bo sicer na umetni travi. "Med zimskimi pripravami smo trenirali na umetni travi, pozneje več ne. Toda vajeni smo igrati na raznih igriščih, v različnih razmerah in verjamem, da z menjavo podlage ne bomo imeli težav. Na to se ne oziramo, le na to, kako se predstaviti v najboljši podobi."