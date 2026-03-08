Naslovnica
Nogomet

V Stožicah bo znova vroče: obeta se napet večni derbi

Ljubljana, 08. 03. 2026 08.15

Avtor:
STA
Maribor - Olimpija

Nogometaši v Prvi ligi Telemach ta konec tedna igrajo tekme 25. kroga. Vrhunec tega bo današnji večni derbi med Olimpijo in Mariborom, ki se bo v Stožicah začel ob 15. uri. Obe ekipi sta v dobrem rezultatskem nizu in v Stožice prihajata po zmago, kar napoveduje napet obračun.


Maribor - Olimpija
FOTO: Damjan Žibert

Vrh lestvice kroji Celje, ki za zdaj kljub dvema zaporednima porazoma proti Bravu in Aluminiju še zanesljivo vodi. Ima osem točk prednosti pred Mariborom in Koprom, Olimpija zaostaja 12 točk. Tekma bo tako posebej pomembna za Maribor, ki bi se z zmago Celjanom, ki so v tem krogu prosti, približal na le pet točk.

Preberi še 'Zdaj moramo pokazati enotnost in dokazati, da smo povezani v dobrem in v slabem'

Sta pa tako ljubljanska kot mariborska zasedba v dobrem nizu v ligi, obe nista izgubili že na petih tekmah zapovrstjo.

V tej sezoni so se na medsebojnih obračunih nekoliko bolj izkazali Ljubljančani, ki so v sedmem krogu doma zmagali z 1:0 z golom Jošta Urbančiča, v 16. krogu pa sta se ekipi v Ljudskem vrtu razšli z 1:1, pri čemer je za domače zadel Benjamin Tetteh, za goste pa že nekdanji napadalec Ivan Durdov.

Derbi bo sodil David Šmajc.

Preberi še Strateg Olimpije prepričan: 'Kdor dobi derbi, bo državni prvak!'

Krog sta sicer v soboto odprla zadnjeuvrščena Mura in Primorje, zmagali so Sobočani s 3:1. Danes bo še Aluminij gostil Koper, ki je v nizu treh tekem brez poraza, v ponedeljek pa bodo Radomljani gostili Bravo.

prva liga nogomet derbi olimpija maribor

'Zdaj moramo pokazati enotnost in dokazati, da smo povezani v dobrem in v slabem'

