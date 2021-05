V Stožicah in Ljudskem vrtu že v ponedeljek na delu zvezdniki evropskega nogometa

V Stožicah bo v ponedeljek ob 21.00 potekal četrtfinalni dvoboj Uefa evropskega prvenstva do 21 let 2021 med Portugalsko in Italijo. Pričakovati gre pravcati nogometni spektakel, gre namreč za dve nogometni velesili, ki razpolagata z izjemnimi posamezniki. Portugalci so že dolgo v vrhu evropskega nogometa, vendar v kategoriji do 21 let še nimajo naslova evropskih prvakov, saj so že dvakrat klonili v velikem finalu. Italijanska bera je precej bolj bogata, saj imajo v svojih vitrinah že pet pokalov za naslov najboljše mlade reprezentance Evrope. Portugalci so blesteli v skupinskem delu Uefa evropskega prvenstva do 21 let, kjer so premagali Hrvate, Angleže in Švicarje brez prejetega zadetka. Odlične predstave je nizal Vitinha (v pretekli sezoni član Wolverhamtpon kot posojeni nogometaš Porta), za izrazito dodano vrednost pa sta skrbela tudiFabio VieirainFrancisco Trincao. Slednji, sicer nogometaš Barcelone, pa v izločilnih bojih ne bo na voljo selektorju Ruiu Jorgeju, ki ne bo mogel računati niti na usluge Correie, Goncalvesa in Joaoa Maria, ki se je to sezono dokazoval v dresu Porta. Bo pa na slovenskih tleh moč na delu videti Dioga Dalota, branilca AC Milana.

Italijani so na drugi strani prebili v četrtfinale nekoliko težje, saj so na prvih dveh tekmah remizirali s Češko in Španijo. Najboljšo partijo so odigrali na najpomembnejšem obračunu, ko so v Mariboru ugnali mlado slovensko reprezentanco. Gre za zelo agresivno reprezentanco, ki je v skupinskem delu imela precej težav s kartoni. Prva zvezdnika reprezentance sta Gianluca Scamacca in Patrick Cutrone, ki je Slovencem zabil dva gola. Prav Cutrone je eden največjih zvezdnikov tega prvenstva, gre za nekdanjega člana AC Milana, ki si kruh trenutno služi pri Valencii. "Italijani so običajno zelo odločni in dozoreli, kar velja tudi to generacijo nogometašev. Razpolagajo z izkušenimi igralci, ki so vajeni pomembnih tekem in lahko v vsakem trenutku spremenijo potek dvoboja. Njihova napadalca sta fantastična in na splošno zelo nevarna,"je povedal portugalski selektor Rui Jorge.