V Stožicah nismo dobili zmagovalca

Celjani, ki so z 1:0 dobili prvo medsebojno tekmo v državnem prvenstvu, so že po dobri minuti zatresli mrežo Ljubljančanov, ko je po slabem strelu Benjamina Verbiča na pravo mesto vtekel Blaž Kramer. Po odločitvi iz sobe za Var pa zadetek zaradi Kramerjevega minimalnega prepovedanega položaja ni obveljal. Nato se je prebudila tudi Olimpija. V peti minuti je po podaji s prostega strela Jan Gorenc z glavo za las zgrešil cilj. Z veliko sreče so na veselje domačih v 13. minuti zadeli zmaji. S pomočjo Marka Zabukovnika je namreč Žan-Luka Lebana premagal Antonio Marin.

Benjamin Verbič FOTO: Profimedia

Dimitar Mitrovski je v 28. minuti z glavo meril mimo Lebanovih vrat, Agustin Doffo pa je po še eni v vrsti izgubljenih žog Celjanov nato slabo streljal malce z leve. Le centimetri so Celjane od izenačenja ločili v 31. minuti, ko je z volejem z levico zgrešil Verbič. Matevž Vidovšek je lahko le s pogledom pospremil let žoge mimo svoje leve vratnice. Na drugi strani je Indrit Tuci po novi izgubljeni žogi Celjanov zgrešil mimo desne Lebanove vratnice.

Matevž Vidovšek FOTO: Profimedia

V 36. minuti je glavni sodnik Dejan Mertik pokazal na belo piko po prekršku nad Svitom Sešlarjem. Ta je sam prevzel odgovornost in premagal Vidovška, ki je uganil smer, a bil prekratek. Leban je moral v 44. minuti posredovati po strelu Kristjana Bendre, na drugi strani pa je po mojstrski podaji Sešlarja do strela prišel Matic Ivanšek in za las zgrešil. Tudi Mario Kvesić je globoko v sodnikovem dodatku z levico zgrešil, a bil dlje od uspeha.

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Drugi del se je začel z nekaj nevarnimi situacijami v obeh kazenskih prostorih, za največ razburjenja pa je poskrbel prekršek nad Dinom Kojićem, ki pa ga iz sobe za Var niso označili kot dovolj ostrega za enajstmetrovko. Le nekaj trenutkov kasneje je v 55. minuti Artemijus Tutyškinas z glavo iz ugodnega položaja po Sešlarjevi podaji zgrešil cilj. V 61. minuti je nevarno iz prostega strela meril Kvesić, a prav tako za las zgrešil Vidovškova vrata. Tudi Zabukovnik v 65. minuti z glavo ni bil dovolj natančen. Celjani so imeli v drugem delu pobudo, Olimpija pa je prežala na protinapade. Najbolj obetavnega so zapravili v 80. minuti, ko je Tuci predolgo čakal in na koncu še slabo podal.

Dino Kojić FOTO: Damjan Žibert

Po napaki Celjanov, še posebej Lebanovega ustavljanja žoge, je do lepega darila v 85. minuti prišel rezervist Federico Rose, a je zelo slabo zaključil. Do konca dvoboja so poskušali predvsem domači. Z levico je z roba kazenskega prostora zgrešil Kojić, Bruno Lourenco je z glavo meril preveč po sredini, Agustin Doffo pa je bil po strelu od daleč tudi daleč od uspeha. Celjani bodo v naslednjem krogu v nedeljo gostili lendavsko Nafto, medtem ko bo Olimpija dan prej v Mariboru igrala večni derbi.