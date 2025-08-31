Izjemen zadetek Urbančiča za vodstvo Olimpije na derbiju, 1:0*

Po začetnem otipavanju z obeh stani se je Olimpiji prva priložnost ponudila v 15. minuti, ko je z leve strani v kazenski prostor podal Jošt Urbančič, a se je Ivanu Durdovu zaključek povsem ponesrečil.

Še slabše je na drugi strani zaključil Benjamin Tetteh. Maribor je dobil enajstmetrovko po igri Dige z roko v domačem kazenskem prostoru, ganski napadalec je prevzel odgovornost, a naravnost katastrofalno streljal (skoraj) po sredini in ravno dovolj visoko, da je Matevž Dajčar brez težav ubranil.

Kazen je prišla le sedem minut kasneje, ko je Urbančič s sijajnim preigravanjem najprej "zlomil" Marka Španringa, nato pa s slabšo desnico mojstrsko snel pajčevino za eurpcijo navdušenja v Stožicah.