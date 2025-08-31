Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Nogomet

Izjemen zadetek Urbančiča za vodstvo Olimpije na derbiju, 1:0*

Ljubljana, 31. 08. 2025 20.06 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Jakob Batič
Komentarji
6

Prišel je čas za prvi večni derbi sezone. V sedmem krogu domačega prvenstva Olimpija gosti Maribor. Za obema kluboma je težaven uvod v sezono, oba sta že menjala trenerja. Trenutni izid je 1:0, v 29. minuti je zadel Jošt Urbančič.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po začetnem otipavanju z obeh stani se je Olimpiji prva priložnost ponudila v 15. minuti, ko je z leve strani v kazenski prostor podal Jošt Urbančič, a se je Ivanu Durdovu zaključek povsem ponesrečil. 

Še slabše je na drugi strani zaključil Benjamin Tetteh. Maribor je dobil enajstmetrovko po igri Dige z roko v domačem kazenskem prostoru, ganski napadalec je prevzel odgovornost, a naravnost katastrofalno streljal (skoraj) po sredini in ravno dovolj visoko, da je Matevž Dajčar brez težav ubranil. 

Kazen je prišla le sedem minut kasneje, ko je Urbančič s sijajnim preigravanjem najprej "zlomil" Marka Španringa, nato pa s slabšo desnico mojstrsko snel pajčevino za eurpcijo navdušenja v Stožicah. 

Pred tekmo se je ljubljanskim navijačem predstavil Jasmin Kurtić.
Pred tekmo se je ljubljanskim navijačem predstavil Jasmin Kurtić. FOTO: Damjan Žibert

Več sledi!

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V prvi ligi sta bili danes že na sporedu dve tekmi. Mura in Primorje sta igrala neodločeno (2:2), Celje pa je pričakovano ugnalo Domžale (4:1). 

Preberi še Celjani nadigrali Domžale, remi med Muro in Primorjem

Več sledi!

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet slovenija olimpija maribor prva liga
Naslednji članek

Mojstrovina Szoboszlaia odločila derbi, drugi poraz Cityja

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zajebant1
31. 08. 2025 20.51
Ni slovenca, ki bi streljal 11 metrovko
ODGOVORI
0 0
kala 09
31. 08. 2025 20.30
+1
Bolje gledati poroko na prvo,kot slovensko ligo,
ODGOVORI
2 1
S.O.S 1
31. 08. 2025 20.28
-1
Bravo navijaška skupina. Koreografija za umret. Ne vidim smisla. Zastrupjanje gledalcev, otrok na stadionu, igralcev in sebe. Ali IQ ni inni divlj pri vseh, da tega onesnaženja ne da nadomedtiti s čem drugim. Žalost in ni kazni. Tudi kaj počnejo varnostnih in tisti ki so odgovorni za pregled. Kazen tudi za njih ker je mimo njih uspelo na tribune prenesti ta sredstva.
ODGOVORI
0 1
SamoPovemMojeMnenje
31. 08. 2025 20.33
majo maske čez obraz haha pa jih nemorejo indeficirat
ODGOVORI
0 0
St. Gallen
31. 08. 2025 20.27
ce je Lausanne doma izgubil od nasih , se lahko Bezigrad s sodnikom
ODGOVORI
0 0
SamoPovemMojeMnenje
31. 08. 2025 20.20
+2
5000 gledalcev, pa "najbolj zvesti navijači" olimpije se skrivajo za maskami... cirkus klub 😂
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189