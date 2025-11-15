V Stožicah za biti ali ne biti: proti Kosovu igra le zmaga

Računica pred zadnjima krogoma v skupini B je jasna. Švica zanesljivo vodi z desetimi točkami in le poraza ob dveh zmagah Kosova bi ji preprečila neposredno pot na svetovno prvenstvo.
Kosovo je na drugem mestu s sedmimi točkami, potem ko je dvakrat presenetilo zvezdniške Švede. Varovanci nemškega strokovnjaka Franca Fode bi si že s točko nocoj v Stožicah zagotovili vsaj drugo mesto in igranje dodatnih kvalifikacij, o katerih s tremi točkami po štirih krogih sanja tudi Slovenija.
Pred četo Matjaža Keka je zahtevna naloga, saj mora dobiti obračuna s Kosovom in Švedsko, obenem pa upati, da Kosovo v zadnjem krogu ne bo premagalo Švice. Švedska je na zadnjem mestu s točko že izven boja za vsaj drugo mesto, a si svetovno prvenstvo še vedno lahko priigra zavoljo dobrih nastopov v Ligi narodov.
Na sredini bo manjkal Čerin, v konici Šeško
Kek ima številne težave pri sestavi enajsterice, saj bosta manjkala nosilca igre na sredini in v napadu. Adam Gnezda Čerin je suspendiran zaradi izpolnjene kvote rumenih kartonov, prvi napadalec Benjamin Šeško pa bo zaradi poškodbe odsoten vsaj nekaj tednov. Nekaj težav je imel tudi kapetan Jan Oblak, ki pa bo zagotovo med vratnicama. To je včeraj potrdil tudi na novinarski konferenci.
Slovenija že tri zaporedne tekme ni dosegla zadetka, kar se bo nocoj moralo spremeniti. Kek je neučinkovitost komentiral z besedami, da njegovi varovanci dosežejo premalo zadetkov glede na število priigranih priložnosti. Dodal je: "Hočem, da so igralci samozavestni, hrabri, da se držijo dogovora, da vedo v vsakem trenutku, kaj narediti z žogo in brez nje. Če kdo take tekme jemlje kot pritisk, je v napačnem poslu. To sem že večkrat poudaril. Pritisk je borba za vsakdanje življenje, to je pa le šport."
Tribune na strani gostov
Stožice so za nocojšnji obračun razprodane, a vendar se upravičeno bojimo, da bodo glasnejšo podporo imeli gostujoči nogometaši. Z Nogometne zveze Slovenije so celo sporočili, da na tribunah pričakujejo okoli 70 odstotkov kosovskih navijačev, čeprav so izven gostujočega sektorja prepovedani navijaški artikli tujih držav. Kosovski navijači so se sicer že od jutra zbirali po ljubljanskih lokalih, kjer so visele številne kosovske in tudi albanske zastave.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.