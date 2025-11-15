Svetli način
Nogomet

V Stožicah za biti ali ne biti: proti Kosovu igra le zmaga

Ljubljana, 15. 11. 2025 16.25 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Jakob Batič
Komentarji
11

Pred varovanci Matjaža Keka je morda že odločilna tekma v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. V upanju na drugo mesto bodo morali slovenski nogometaši nujno premagati reprezentanco Kosova, ki je v sijajnem položaju, da si zagotovi drugo mesto v skupini in posledično dodatne kvalifikacije za nastop na mundialu.

  • Kapetan Jan Oblak pred tekmo s Kosovom
    03:05
    Kapetan Jan Oblak pred tekmo s Kosovom
  • Matjaž Kek pred tekmo proti Kosovu
    03:12
    Matjaž Kek pred tekmo proti Kosovu
  • Iz 24UR: Vstop na tribuno za domače navijače le s slovenskimi simboli
    03:01
    Iz 24UR: Vstop na tribuno za domače navijače le s slovenskimi simboli
  • Erik Janža pred tekmo s Kosovom
    02:58
    Erik Janža pred tekmo s Kosovom
  • Slovenski reprezentant Vanja Drkušić pred kvalifikacijsko tekmo s Kosovom
    01:22
    Slovenski reprezentant Vanja Drkušić pred kvalifikacijsko tekmo s Kosovom

Računica pred zadnjima krogoma v skupini B je jasna. Švica zanesljivo vodi z desetimi točkami in le poraza ob dveh zmagah Kosova bi ji preprečila neposredno pot na svetovno prvenstvo. 

Kosovo je na drugem mestu s sedmimi točkami, potem ko je dvakrat presenetilo zvezdniške Švede. Varovanci nemškega strokovnjaka Franca Fode bi si že s točko nocoj v Stožicah zagotovili vsaj drugo mesto in igranje dodatnih kvalifikacij, o katerih s tremi točkami po štirih krogih sanja tudi Slovenija.

Pred četo Matjaža Keka je zahtevna naloga, saj mora dobiti obračuna s Kosovom in Švedsko, obenem pa upati, da Kosovo v zadnjem krogu ne bo premagalo Švice. Švedska je na zadnjem mestu s točko že izven boja za vsaj drugo mesto, a si svetovno prvenstvo še vedno lahko priigra zavoljo dobrih nastopov v Ligi narodov.

Predogled Slovenija - Kosovo
Predogled Slovenija - Kosovo FOTO: Sofascore.com

Na sredini bo manjkal Čerin, v konici Šeško

Kek ima številne težave pri sestavi enajsterice, saj bosta manjkala nosilca igre na sredini in v napadu. Adam Gnezda Čerin je suspendiran zaradi izpolnjene kvote rumenih kartonov, prvi napadalec Benjamin Šeško pa bo zaradi poškodbe odsoten vsaj nekaj tednov. Nekaj težav je imel tudi kapetan Jan Oblak, ki pa bo zagotovo med vratnicama. To je včeraj potrdil tudi na novinarski konferenci.

Namesto Šeška je bil naknadno vpoklican Benjamin Verbič, ki je na treningu staknil udarec. Tudi on je vprašljiv za nocojnšji nastop.
Namesto Šeška je bil naknadno vpoklican Benjamin Verbič, ki je na treningu staknil udarec. Tudi on je vprašljiv za nocojnšji nastop. FOTO: Damjan Žibert

Slovenija že tri zaporedne tekme ni dosegla zadetka, kar se bo nocoj moralo spremeniti. Kek je neučinkovitost komentiral z besedami, da njegovi varovanci dosežejo premalo zadetkov glede na število priigranih priložnosti. Dodal je: "Hočem, da so igralci samozavestni, hrabri, da se držijo dogovora, da vedo v vsakem trenutku, kaj narediti z žogo in brez nje. Če kdo take tekme jemlje kot pritisk, je v napačnem poslu. To sem že večkrat poudaril. Pritisk je borba za vsakdanje življenje, to je pa le šport."

Navijači Kosova se od dopoldanskih ur zbirajo v ljubljanskih lokalih.
Navijači Kosova se od dopoldanskih ur zbirajo v ljubljanskih lokalih. FOTO: 24ur.com

Tribune na strani gostov

Stožice so za nocojšnji obračun razprodane, a vendar se upravičeno bojimo, da bodo glasnejšo podporo imeli gostujoči nogometaši. Z Nogometne zveze Slovenije so celo sporočili, da na tribunah pričakujejo okoli 70 odstotkov kosovskih navijačev, čeprav so izven gostujočega sektorja prepovedani navijaški artikli tujih držav. Kosovski navijači so se sicer že od jutra zbirali po ljubljanskih lokalih, kjer so visele številne kosovske in tudi albanske zastave.

nogomet slovenija kosovo kvalifikacije
KOMENTARJI (11)

buco2222
15. 11. 2025 18.08
1:3
ODGOVORI
0 0
NeNebinarni
15. 11. 2025 18.08
Ah ja, ti navijači Kosova so pa res od daleč pripotovali
ODGOVORI
0 0
Magic-G-spot
15. 11. 2025 18.04
Igrali bodo z glavo tako, da najverjetneje bo spet 0.
ODGOVORI
0 0
manga
15. 11. 2025 18.02
Patogen,ne bodi ciničen,prosim.Da komentarju daš večjo branost omenjaš Srbijo.Res je,samo ko gre za Srbe,je gledanost tudi posledica številnih mešanih zakonov,tudi posledica vskoških naseljevanj in slovanske pripadnosti obeh narodov.Ko gre pa za današnje gostitelje pa čisto nekaj drugega.
ODGOVORI
0 0
Kriss-slo
15. 11. 2025 17.58
Glavna tezava je samozavest..in manjko seska to se dodatno otezuje..da ne govorimo kaksna dodana vrednost je za rep ne glede da je totalno iz forme..
ODGOVORI
0 0
patogen
15. 11. 2025 17.53
+3
Če se igra s Srbijo, število navijačev gostujočega moštva presega število domačih navijačev, če se igra s Kosovom, število navijačev gostujočega moštva presega število domačih. In to v Ljubljani. Pa kaj se mi gremo?
ODGOVORI
3 0
piko3
15. 11. 2025 17.53
-1
Če Šeško ne igra, je možnost za zmago.
ODGOVORI
0 1
Kriss-slo
15. 11. 2025 17.56
-1
Dej prosm komentitrj zenske skoke in plrzanje ker nimas pojma
ODGOVORI
0 1
manga
15. 11. 2025 17.10
+0
Sicer,danes bodo Albanci igrali doma...
ODGOVORI
2 2
The Inteligent Investor
15. 11. 2025 17.59
Vse tekme v skupini so igrali doma Albanci. V Švici da ne govorimo
ODGOVORI
0 0
a res1
15. 11. 2025 16.55
+1
Po točkah ne moremo dobit kosovarje. Razen, če se gre po gol razlikah...
ODGOVORI
1 0
