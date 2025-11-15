V Stožicah za biti ali ne biti: proti Kosovu igra le zmaga

Računica pred zadnjima krogoma v skupini B je jasna. Švica zanesljivo vodi z desetimi točkami in le poraza ob dveh zmagah Kosova bi ji preprečila neposredno pot na svetovno prvenstvo.

Kosovo je na drugem mestu s sedmimi točkami, potem ko je dvakrat presenetilo zvezdniške Švede. Varovanci nemškega strokovnjaka Franca Fode bi si že s točko nocoj v Stožicah zagotovili vsaj drugo mesto in igranje dodatnih kvalifikacij, o katerih s tremi točkami po štirih krogih sanja tudi Slovenija.

Pred četo Matjaža Keka je zahtevna naloga, saj mora dobiti obračuna s Kosovom in Švedsko, obenem pa upati, da Kosovo v zadnjem krogu ne bo premagalo Švice. Švedska je na zadnjem mestu s točko že izven boja za vsaj drugo mesto, a si svetovno prvenstvo še vedno lahko priigra zavoljo dobrih nastopov v Ligi narodov.