V Stožicah zagotavljajo, da bo zaplet z registracijami zimskih okrepitev pravočasno urejen

V ljubljanskem klubu so sporočili, da bo vse urejeno pravočasno, torej še pred 9. februarjem, ko bodo Ljubljančani v zaostali tekmi 17. kroga Prve lige Telemach gostili Muro.

Ta prepoved se bo končala, ko bo Olimpija plačala približno 200.000 evrov za primer Marka Gajića , ki je pred dobrim letom in pol prek Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS) vložil tožbo proti Olimpiji zaradi neupravičene enostranske prekinitve pogodbe.

Olimpijo so ob Aljoši Matku pozimi okrepili še Ivan Prtajin , Mario Kvesić , Marin Pilj , Robert Mudražija , Ivan Banić in Nik Prelec , a ti še niso bili registrirani zaradi prepovedi prestopnih dejavnosti, ki jo je disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije (NZS) uvedel proti ljubljanskemu prvoligašu zaradi odprtih obveznosti.

"Kot smo že poročali na naši uradni spletni strani, je bil šele z današnjim (torkovim) vpisom Adama Deliusa v register Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve kot novega predsednika Športnega društva Nogometni klub Olimpija Ljubljana dokončno zaključen postopek prevzema Olimpije. To, da se je prevzem vlekel tako dolgo, je eden od ključnih razlogov, zakaj novo vodstvo kluba še ni imelo povsem prostih rok pri vodenju Olimpije," so zapisali pri Olimpiji.

"Kar zadeva zimske okrepitve oziroma prepoved registracije novih nogometašev od Nogometne zveze Slovenije, pa lahko zatrdimo, da bodo v kratkem vse prepreke, ki ovirajo registracijo novih nogometašev, odpravljene. Novi nogometaši bodo posledično za Olimpijo registrirani pravočasno oziroma pred začetkom drugega dela sezone v Prvi ligi Telemach," so dodali.