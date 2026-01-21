V studio Lige prvakov prihaja novi selektor Cesar

Vodilna ekipa španskega prvenstva v češko prestolnico prihaja s slabo popotnico. Barcelona je na zadnji ligaški tekmi presenetljivo izgubila v San Sebastianu (1:2), tako da bo na gostovanju v sedmem krogu prvega dela Lige prvakov v Pragi še kako motivirana. Sploh, ker si Katalonci nikakor še niso zagotovili neposredne uvrstitve v izločilne boje elitnega tekmovanja.
A nekaj se bo vprašalo tudi Čehe, ki bodo pred polnimi tribunami Fortuna Arene še dodatno motivirani proti velikanu iz Katalonije. Tekmo bo z nami pospremil Boštjan Cesar, ki bo gostoval v našem studiu. Novopečeni selektor je bil v torek uradno razglašen, da stopi v čevlje Matjaža Keka.
Ob tej priložnosti smo govorili tudi z legendarnim mariborskim napadalcem Marcosom Tavaresom, ki je v svojem življenju spoznal, treniral in dneve preživljal s številnimi zanimivimi osebami. Med njimi je najbolj znan Ronaldinho, poti pa so se mu križale tudi z Raphinho in njegovim očetom. Razložil nam je, kako je brazilski krilni napadalec kljub oviram prišel do Barcelone.
