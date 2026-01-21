Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

V studio Lige prvakov prihaja novi selektor Cesar

Ljubljana, 21. 01. 2026 17.17 pred 31 minutami 1 min branja 2

Avtor:
S.V.
Novinarska konferenca slovenske nogometne reprezentance

Nocoj bomo na Kanalu A in VOYO pospremili dvoboj ligaškega dela med praško Slavio in Barcelono v družbi novopečenega nogometnega selektorja Boštjana Cesarja. S studijskim delom pričnemo ob 20.30.

Vodilna ekipa španskega prvenstva v češko prestolnico prihaja s slabo popotnico. Barcelona je na zadnji ligaški tekmi presenetljivo izgubila v San Sebastianu (1:2), tako da bo na gostovanju v sedmem krogu prvega dela Lige prvakov v Pragi še kako motivirana. Sploh, ker si Katalonci nikakor še niso zagotovili neposredne uvrstitve v izločilne boje elitnega tekmovanja.

A nekaj se bo vprašalo tudi Čehe, ki bodo pred polnimi tribunami Fortuna Arene še dodatno motivirani proti velikanu iz Katalonije. Tekmo bo z nami pospremil Boštjan Cesar, ki bo gostoval v našem studiu. Novopečeni selektor je bil v torek uradno razglašen, da stopi v čevlje Matjaža Keka.

Preberi še Cesar odgovarja kritikom, ki mu pripisujejo premalo izkušenj

Ob tej priložnosti smo govorili tudi z legendarnim mariborskim napadalcem Marcosom Tavaresom, ki je v svojem življenju spoznal, treniral in dneve preživljal s številnimi zanimivimi osebami. Med njimi je najbolj znan Ronaldinho, poti pa so se mu križale tudi z Raphinho in njegovim očetom. Razložil nam je, kako je brazilski krilni napadalec kljub oviram prišel do Barcelone.

Preberi še Od Brazilije do Barcelone: Tavares o poti Raphinhe
Slavia Praga - Barcelona
Slavia Praga - Barcelona
FOTO: 24ur.com
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet liga prvakov barcelona slavia praga boštjan cesar

Od Brazilije do Barcelone: Tavares o poti Raphinhe

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Hc4life
21. 01. 2026 17.50
Vrh intelegence
Odgovori
0 0
Veščec
21. 01. 2026 17.41
a bejžte no.o čem pa bo govora??,pa to
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Smučarski as pričakuje deklico
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Tretji otrok, nova zgodba: rodila se je Mikey Moon
Tretji otrok, nova zgodba: rodila se je Mikey Moon
Previdno: Ta navada lahko vpliva na otrokov govorni razvoj
Previdno: Ta navada lahko vpliva na otrokov govorni razvoj
zadovoljna
Portal
Sta Tim Novak iz Kmetije in njegova Tina še skupaj?
Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
To je najbolj slavna ljubezenska zgodba na svetu
To je najbolj slavna ljubezenska zgodba na svetu
Tega od slavne tenisačice ni pričakoval nihče
Tega od slavne tenisačice ni pričakoval nihče
vizita
Portal
7 živil, ki lahko naravno podpirajo delovanje jeter
Tej hrani bi se starostniki morali izogibati
Tej hrani bi se starostniki morali izogibati
En sam gen bi lahko povzročal več kot 90 odstotkov primerov Alzheimerjeve bolezni
En sam gen bi lahko povzročal več kot 90 odstotkov primerov Alzheimerjeve bolezni
Zakaj pozimi težje zaspite: zdravnik opozarja na pogosto napako
Zakaj pozimi težje zaspite: zdravnik opozarja na pogosto napako
cekin
Portal
Dobitek 5+0: koliko bo prejel srečnež?
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
Kdo so iranski 'aghazadeh'?
Kdo so iranski 'aghazadeh'?
Plača, ki jemlje dih - toliko bo zaslužil podpredsednik ECB
Plača, ki jemlje dih - toliko bo zaslužil podpredsednik ECB
moskisvet
Portal
Ste slišali, kaj se je zgodilo?
Umrl je človek, ki je zaznamoval vaše otroštvo
Umrl je človek, ki je zaznamoval vaše otroštvo
Toyota predstavlja najmočnejši Land Cruiser doslej
Toyota predstavlja najmočnejši Land Cruiser doslej
Bobnar legendarne rock skupine izgubil bitko z rakom
Bobnar legendarne rock skupine izgubil bitko z rakom
dominvrt
Portal
Princ William razkril skrivnost iz spalnice
Zato orhideji odpadejo cvetovi
Zato orhideji odpadejo cvetovi
S tem preprostim trikom povrnite mehkobo vašim brisačam
S tem preprostim trikom povrnite mehkobo vašim brisačam
Najlepša mačka na svetu prihaja iz Rusije
Najlepša mačka na svetu prihaja iz Rusije
okusno
Portal
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Sladica iz dveh sestavin, ki jo te dni vsi pripravljajo
Sladica iz dveh sestavin, ki jo te dni vsi pripravljajo
Idealna izbira za dneve, ko nimate ideje, kaj skuhati
Idealna izbira za dneve, ko nimate ideje, kaj skuhati
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
voyo
Portal
Zaveza
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469