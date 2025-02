V studiu Lige prvakov Andraž Hočevar gosti Zlatka Zahovića

"Finale pred finalom" so si enotni marsikateri, ki bodo pospremili nocojšnji nogometni spektakel med Manchester Cityjem in Real Madridom. Čeprav gre za ekipi, ki sta v zadnjem obdobju krojili evropski nogometni vrh, pa se bo tokrat nekdo poslovil že predčasno. Nasprotnika se bosta v play-offu za napredovanje v osmino finala pomerila že trinajstič, od tega četrtič v zadnjih štirih letih. Kot zanimivost lahko rečemo, da je tisti, ki je v zadnjih treh sezonah Lige prvakov dobil njun obračun, na koncu tudi slavil v tem tekmovanju. Dvignil to tako želeno lovoriko Lige prvakov. Real, ne pozabimo, šteje teh že 15, na drugi strani Angleži le eno, ki so jo osvojili leta 2023.

Z gotovostjo lahko trdimo, da sta velikana v letošnji sezoni precej dlje od njunih najboljših časov. City je od konca oktobra lani do božiča od 13 odigranih tekem zmagal le eno. Tudi v angleškem prvenstvu jim ne gre vse po načrtih, sezono bodo tako skušali rešiti v tem tekmovanju. Na drugi strani je Real sicer trenutno vodilni v Španiji, toda tekmeci so tik za petami. Medel začetek sezone francoskega zvezdnika Kyliana Mbappeja se je sicer prelevil v dobro sezono, nocoj bo zvezdnik pomemben v napadu.

Tukaj se mu pridružujejo še Vinicius Junior, Jude Bellingham in seveda Rodrygo. Trener Angležev Pep Guardiola je razumljivo previden: "Nemogoče je vseh 90, 180 ali 200 minut, odvisno od podaljška, nadzorovati vse te štiri igralce. Vsi to vedo, zato nimam za povedati ničesar novega. Izjemni so. Njihove kombinacije, sposobnost v igri, kako držijo žogo. Vsi štirje so izjemni, vsi to vedo. Njihovo vpletenost moramo čim bolj zmanjšati." Vsekakor je pred nami nov spektakularen nogometni večer. Ne zamudite torej studijskega dela, v katerem bomo govorili o vsem tem, pa še veliko več imamo pripravljenega za vas. Se vidimo torej ob 20.30 na Kanalu A.