V studiu Lige prvakov bo Sanja Modrić gostila Sašo Udovića

Ne glede na vse je ekipa iz Barcelone trenutno visoko na lestvici Lige prvakov, tik za vodilnim Liverpoolom, ki tekme v tem tekmovanju še ni izgubil. Barca na nov naslov evropskih prvakov čaka že deset let - slavili so v letih 1992, 2006, 2009, 2011 in 2015. Bodo Katalonci morda že zapravljeno špansko prvenstvo (za vodilnim Madridom zaostajajo že sedem točk) reševali v Ligi prvakov? So najučinkovitejša ekipa v napadu, saj dosegajo povprečno tri zadetke na tekmo. Zakaj takšna razlika v formi, tudi o tem bomo razpravljali v našem studiu ...

Po tem, ko je Barcelona v finalu španskega superpokala prepričljivo porazila največjega tekmeca iz Madrida, je podobo skazila v španskem prvenstvu, kjer ji ne gre vse po načrtih. Lahko zapišemo, da je na zadnjih osmih tekmah izpustila kar 18 točk. Nazadnje je remizirala proti Getafeju v gosteh. Na drugi strani so Katalonce pestile še težave z registracijo Danija Olma , ki so se kasneje sicer rešile, se pa nogometaš sedaj spopada s težavami zaradi poškodbe.

Na drugi strani so Portugalci slavili v evropskem tekmovanju daljnega leta 1961 in 62. Kako daleč lahko posežejo tokrat? Dlje od četrtfinala se jim namreč v moderni različice Lige prvakov ni uspelo prebiti. Trenutno so s tremi zmagami, enim remijem in dvema porazoma na 15. mestu lestvice. "Pred enim mesecem sem s svojimi otroki gledal tekmo med Barcelono in Paris Saint-Germainom. Bil sem na tribuni. Sedaj pa bomo igrali proti tej ekipi Barcelone. Gre za evropsko klasiko. To bo zelo zanimiva igra, za takšne tekme živimo, zagotovo bo odlična noč," je pred tekmo napovedal trener Benfice Bruno Lage.

Tudi mi se strinjamo z napovedjo, zato vas ob 20.30 vabimo v našo družbo, kjer boste izvedeli še veliko zanimivega, tudi o tem, komu gre nagrada o najuspešnejšem poslovanju z igralci.