Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

'V svet smo poslali lepo podobo slovenskega derbija, ne morem pa biti zadovoljen z rezultatom'

Ljubljana, 09. 03. 2026 10.22 pred 5 minutami 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
Feđa Dudić

Tresla se je gora, rodila pa se je miš. Kar dober opis dogajanja na in po večnem nogometnem derbiju Olimpije in Maribora. Obračun v Stožicah pred skoraj 8000 gledalci ni prinesel golov in tudi ne zmagovalca. Izid, ki je najmanj zadovoljil prav oba tabora, veselje pa prinesel v vrste vodilnih Celjanov, ki so navkljub slabšim spomladanskim rezultatom ohranili otipljivo točkovno prednost.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Derbi brez zmagovalca. In tudi brez golov, čeprav obetavnih situacij ni manjkalo. Četrtič v spomladanskem delu so Mariborčani ohranili mrežo nedotaknjeno, prvič pa niso zatresli nasprotne in iz Ljubljane so se vrnili s točko ter z mešanimi vtisi. "Celotna podoba je pozitivna, v svet smo poslali lepo podobo slovenskega derbija. Ozračje je bilo vredno derbija. Ne morem pa biti zadovoljen z rezultatom, lahko bi zmagali. Na takšnih tekmah, če imaš 2, 3 tako velike priložnosti, kot smo si jih priigrali mi, jih moraš izkoristiti. V prvem polčasu nismo bili pravi, minil je ob prepočasnem ritmu. Kar smo dobro počeli na prejšnjih tekmah, ko smo šli v protinapade, tokrat nismo. V drugem je bilo boljše, predvsem pri situacijah, iz katerih bi lahko dosegli zadetek. Če potegnem črto, nisem presrečen, a nisem nesrečen," je za uradno mariborsko spletno stran strnil vtise po dogajanju v Stožicah trener vijoličastih Feđa Dudić. Predvsem zaradi neizkoriščenih priložnosti ostaja grenak priokus in spoznanje, kot razmišljajo v mariborskem taboru, o dveh izgubljenih točkah.

Preberi še Derbi: odlični pogoji, lepo število navijačev, a povprečna predstava večnih tekmecev

"Zanimivo bi bilo videti, v katero smer bi šla tekma, če bi Dario Vizinger zadel pred koncem prvega polčasa. Žal mi je tudi teh zadnjih 10 minut, ko je imel priložnost Soudani, ki je denimo proti Bravu zadel iz zahtevnejše situacije, Tetteh pa razveljavljen gol, kjer bi moral nekoliko zastati, a je bila želja po doseganju zadetka enostavno premočna. Imel je tudi obetavno situacijo, ko je spodrsnilo Jelenkoviću. Gre za trenutke, ko je treba živeti za to priložnost. Da odvzameš žogo in greš proti golu," je še dodal trener ekipe iz štajerske prestolnice.

Derbi v Stožicah je bila večkrat prekinjena.
Derbi v Stožicah je bila večkrat prekinjena.
FOTO: Luka Kotnik

Kot še pišejo na uradni spletni strani vijoličastih je za Mariborom pozitivno spoznanje: še en "clean sheet" in zanesljiva predstava obrambne vrste ter vratarja. "Izpostavil bi Rekika, odigral je odlično tekmo. Dejal bi, da je bil zame najboljši posameznik na igrišču. Po tekmi z Radomljami so ga vsi kritizirali zaradi napak, tokrat je pokazal svojo kakovost."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Šlo je za tekmo različnih polčasov, drugi je bil na višji ravni. "Derbi vedno prinaša posebne občutke, pomembnost tekme je opravila svoje. Situacija na lestvici, ko obe ekipi potrebujeta točke, je zagotovo vplivala na potek. Imeli smo sicer nadzor že v prvem polčasu, vendar smo naredili preveč napak in nam ni uspelo storiti nič konkretnejšega. Zahvaljujem se navijačem za podporo. Gremo naprej, veseli, da nismo izgubili nobene izmed šestih tekem v spomladanskem delu. Prišli smo na gostovanje, osvojili točko, želeli tri. Vsi so videli, da smo šli do konca po gol, šel je tudi tekmec. Pozitivno spoznanje z derbija je nedvomno, da sta obe ekipi želeli zmagati."

Feđa Dudić
Feđa Dudić
FOTO: NK Maribor

Vijoličasti nadaljujejo v Ljudskem vrtu v soboto proti Muri. Z izhodiščem, ki omogoča nadaljevanje boja za vrh. "Čuti se pozitivna energija, v klubu in okrog ekipe. Opazno je bilo, kako močno je izražena želja pri fantih. To tekmo bi v prvem delu sezone izgubili, ker bi bili kaznovani za zapravljene priložnosti. Moramo nadaljevati v tem ritmu, do premora imamo še dve tekmi. Cilj je osvojiti šest točk, kar bi pomenil dodaten pritisk na Celje. Če nam bo uspelo, lahko tista tekma v Celju pomeni marsikaj. Toda najprej razmišljamo le o Muri."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Razlagalnik

Feđa Dudić je bosanskohercegovski nogometni trener, ki trenutno vodi slovenski nogometni klub NK Maribor. Pred tem je vodil tudi druge klube, kot so FK Velež Mostar in FK Sarajevo v Bosni in Hercegovini, ter je bil pomočnik trenerja v slovenskem prvoligašu NK Celje.

Večni derbi je ime za nogometno tekmo med dvema najuspešnejšima in najbolj priljubljenima kluboma v Sloveniji: NK Olimpija Ljubljana in NK Maribor. Gre za najpomembnejše in najbolj pričakovano srečanje v slovenski nogometni ligi, ki tradicionalno privablja veliko število navijačev in medijsko pozornost.

'Clean sheet' je nogometni izraz, ki opisuje tekmo, v kateri nobena ekipa ne prejme zadetka. Če ekipa doseže 'clean sheet', to pomeni, da njen vratar in obramba nista dovolila nasprotniku, da bi zadeli v njun gol. V članku je omenjeno, da je Maribor ohranil mrežo nedotaknjeno, kar pomeni, da so dosegli 'clean sheet'.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
nogomet prva liga maribor

Eintrachtu le točka s St. Paulijem

  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
  • Bauhaus - naslovna slika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Znana Slovenka navdušila z nosečniškimi fotografijami
Izbruhi jeze pri otroku: zakaj nastanejo in kako umiriti otroka?
Izbruhi jeze pri otroku: zakaj nastanejo in kako umiriti otroka?
Koliko ur spanca resnično potrebuje vaš otrok?
Koliko ur spanca resnično potrebuje vaš otrok?
Josh Duhamel in Audra Mari pričakujeta deklico!
Josh Duhamel in Audra Mari pričakujeta deklico!
zadovoljna
Portal
Spregovoril o bolečem koncu svoje zaroke
Dnevni horoskop: Kozorogi bodo zanesljivi, strelci optimistični
Dnevni horoskop: Kozorogi bodo zanesljivi, strelci optimistični
Najlepši modni kosi iz denima, ki jih bomo nosile to pomlad
Najlepši modni kosi iz denima, ki jih bomo nosile to pomlad
Kdo je lepa Srbkinja, ki jo ljubi Christian Bale?
Kdo je lepa Srbkinja, ki jo ljubi Christian Bale?
vizita
Portal
Mikroplastika v krvi: kako vstopa v telo in kakšna so možna tveganja za zdravje?
Najpogostejši povzročitelji alergij v Sloveniji
Najpogostejši povzročitelji alergij v Sloveniji
7 živil, ki lahko pomagajo zmanjšati utrujenost in dvigniti energijo
7 živil, ki lahko pomagajo zmanjšati utrujenost in dvigniti energijo
Kako alkohol preoblikuje možganske povezave
Kako alkohol preoblikuje možganske povezave
cekin
Portal
Razkrili skrivnost, kako do stanovanja
'Pripravite 100 evrov gotovine na osebo'
'Pripravite 100 evrov gotovine na osebo'
Cena kave v Splitu razburja že marca. Kako bo šele poleti?
Cena kave v Splitu razburja že marca. Kako bo šele poleti?
Dubaj bo kaznoval vse, ki ne upoštevajo pravil
Dubaj bo kaznoval vse, ki ne upoštevajo pravil
moskisvet
Portal
Kreatin in večja rast mišic: abrakadabra ali znanstveno podprt prehranski dodatek?
Nihče ne verjame, da svetlolasa zapeljivka šteje že 50 let
Nihče ne verjame, da svetlolasa zapeljivka šteje že 50 let
Zakaj nas spomladi razganja?
Zakaj nas spomladi razganja?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
dominvrt
Portal
Ana Praznik: "Družba hrepeni po skupnosti"
Naprave, ki na razdelilnik ne sodijo
Naprave, ki na razdelilnik ne sodijo
Kako pes izboljšuje vaše zdravje
Kako pes izboljšuje vaše zdravje
Majhna kopalnica: kaj narediti, da bo delovala večja in urejena
Majhna kopalnica: kaj narediti, da bo delovala večja in urejena
okusno
Portal
15-minutno kosilo iz ene ponve
10 živil, ki vsebujejo več beljakovin kot jajca
10 živil, ki vsebujejo več beljakovin kot jajca
Pomladna sladica, ki bo deležna številnih pohval
Pomladna sladica, ki bo deležna številnih pohval
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
voyo
Portal
Priscilla
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551