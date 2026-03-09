'V svet smo poslali lepo podobo slovenskega derbija, ne morem pa biti zadovoljen z rezultatom'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Derbi brez zmagovalca. In tudi brez golov, čeprav obetavnih situacij ni manjkalo. Četrtič v spomladanskem delu so Mariborčani ohranili mrežo nedotaknjeno, prvič pa niso zatresli nasprotne in iz Ljubljane so se vrnili s točko ter z mešanimi vtisi. "Celotna podoba je pozitivna, v svet smo poslali lepo podobo slovenskega derbija. Ozračje je bilo vredno derbija. Ne morem pa biti zadovoljen z rezultatom, lahko bi zmagali. Na takšnih tekmah, če imaš 2, 3 tako velike priložnosti, kot smo si jih priigrali mi, jih moraš izkoristiti. V prvem polčasu nismo bili pravi, minil je ob prepočasnem ritmu. Kar smo dobro počeli na prejšnjih tekmah, ko smo šli v protinapade, tokrat nismo. V drugem je bilo boljše, predvsem pri situacijah, iz katerih bi lahko dosegli zadetek. Če potegnem črto, nisem presrečen, a nisem nesrečen," je za uradno mariborsko spletno stran strnil vtise po dogajanju v Stožicah trener vijoličastih Feđa Dudić. Predvsem zaradi neizkoriščenih priložnosti ostaja grenak priokus in spoznanje, kot razmišljajo v mariborskem taboru, o dveh izgubljenih točkah.

"Zanimivo bi bilo videti, v katero smer bi šla tekma, če bi Dario Vizinger zadel pred koncem prvega polčasa. Žal mi je tudi teh zadnjih 10 minut, ko je imel priložnost Soudani, ki je denimo proti Bravu zadel iz zahtevnejše situacije, Tetteh pa razveljavljen gol, kjer bi moral nekoliko zastati, a je bila želja po doseganju zadetka enostavno premočna. Imel je tudi obetavno situacijo, ko je spodrsnilo Jelenkoviću. Gre za trenutke, ko je treba živeti za to priložnost. Da odvzameš žogo in greš proti golu," je še dodal trener ekipe iz štajerske prestolnice.

Derbi v Stožicah je bila večkrat prekinjena. FOTO: Luka Kotnik

Kot še pišejo na uradni spletni strani vijoličastih je za Mariborom pozitivno spoznanje: še en "clean sheet" in zanesljiva predstava obrambne vrste ter vratarja. "Izpostavil bi Rekika, odigral je odlično tekmo. Dejal bi, da je bil zame najboljši posameznik na igrišču. Po tekmi z Radomljami so ga vsi kritizirali zaradi napak, tokrat je pokazal svojo kakovost."

Šlo je za tekmo različnih polčasov, drugi je bil na višji ravni. "Derbi vedno prinaša posebne občutke, pomembnost tekme je opravila svoje. Situacija na lestvici, ko obe ekipi potrebujeta točke, je zagotovo vplivala na potek. Imeli smo sicer nadzor že v prvem polčasu, vendar smo naredili preveč napak in nam ni uspelo storiti nič konkretnejšega. Zahvaljujem se navijačem za podporo. Gremo naprej, veseli, da nismo izgubili nobene izmed šestih tekem v spomladanskem delu. Prišli smo na gostovanje, osvojili točko, želeli tri. Vsi so videli, da smo šli do konca po gol, šel je tudi tekmec. Pozitivno spoznanje z derbija je nedvomno, da sta obe ekipi želeli zmagati."

Feđa Dudić FOTO: NK Maribor

Vijoličasti nadaljujejo v Ljudskem vrtu v soboto proti Muri. Z izhodiščem, ki omogoča nadaljevanje boja za vrh. "Čuti se pozitivna energija, v klubu in okrog ekipe. Opazno je bilo, kako močno je izražena želja pri fantih. To tekmo bi v prvem delu sezone izgubili, ker bi bili kaznovani za zapravljene priložnosti. Moramo nadaljevati v tem ritmu, do premora imamo še dve tekmi. Cilj je osvojiti šest točk, kar bi pomenil dodaten pritisk na Celje. Če nam bo uspelo, lahko tista tekma v Celju pomeni marsikaj. Toda najprej razmišljamo le o Muri."

