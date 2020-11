V Švici nova preiskava proti Blatterju in Platiniju

Tožilstvo je pod drobnogled vnovič vzelo izplačilo dveh milijonov švicarskih frankov Platiniju za svetovanje iz leta 2011, ki ga je zdaj ovrednotilo kot prevaro."Odslej tako Josepha Blatterja kotMichela Platinijaspet preverjamo zaradi prevare,"so sporočili s tožilstva, ki je oba osumljena septembra vnovič zaslišalo.

Blatter in Platini sta doslej vselej zanikala nepravilnosti in poudarjala, da je bil znesek Platiniju plačan legalno, in sicer za opravljeno delo, a da je šlo za plačilo za preteklo obdobje.

Prav plačilo dveh milijonov frankov je bilo pomemben kamenček v mozaiku, zaradi katerega sta morala oba zapustiti svoji funkciji. Blatterja je zamenjal rojak Gianni Infantino, Platinija pa SlovenecAleksander Čeferin.