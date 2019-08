V Švici obtožnice proti vodilnim na SP 2006

Čeprav je od nemške nogometne pravljice, kot so Nemci poimenovali domače svetovno prvenstvo v nogometu leta 2006, minilo že 13 let, tekmovanje še ni pozabljeno. Prav tako ne finančne afere, povezane z njim, saj so danes na švicarskem državnem tožilstvu vložili obtožnice proti trem tedaj odgovornim Nemcem za izvedbo SP.

Švicarsko tožilstvo je vložilo obtožnice proti Theu Zwanzigerju, Wolfgangu Niersbachu in Horstu R. Schmidtu, ki jim, tako kot nekdanjemu generalnemu sekretarju krovne nogometne zveze Fife Ursu Linsiju, očitajo goljufijo in pranje denarja. Prvi trije so bili v času prvenstva predstavniki nemške nogometne zveze (DFB), ki je organizirala prvenstvo. Tožilstvo zahteva tudi preiskavo proti nemški nogometni legendi Franzu Beckenbauerju, ki je bil leta 2006 predsednik organizacijskega odbora prvenstva. Zaradi zdravstvenih razlogov pa so julija začasno prekinili postopek proti njemu. Tožilstvo obtoženim očita sodelovanje v finančni goljufiji, povezano s še vedno nepojasnjenimi finančnimi transakcijami. Osumljeni Nemci naj bi med letoma 2002 in 2005 nakazali 6,7 milijona evrov švicarskim podjetjem, ki jih je vodil nekdanji funkcionar Fife Mohammed Bin Hammam. Wolfgang Niersbach in Franc Beckenbauer. FOTO: AP Vpleteni nemški funkcionarji zanikajo kakršnokoli nepravilno delovanje. Lani je nemško sodišče odločilo, da bo opustilo ta primer; nemško tožilstvo je takrat menilo, da gre za davčne utaje oziroma goljufije prav v rednosti 6,7 milijona evrov, kar zdaj preiskujejo tudi Švicarji. Zwanziger, nekdanji predsednik zveze, je v odzivu za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da se ne boji postopka. "Celoten švicarski pritisk je zlonameren in nima možnosti, ker mi preprosto ne morejo ničesar dokazati. Preiskovalci se z glavo zaletavajo v zid, zid pa zmaguje. Vse skupaj je že zelo dolgo sodni škandal," je dejal Zwanziger.