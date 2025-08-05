Svetli način
Nogomet

Realove tragikomične obtožbe dobile novo poglavje

Madrid , 05. 08. 2025 11.11 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
J.B.
Komentarji
96

"Začetek sezone 2025/2026 bo pokvarjen in prirejen. Ena od ekip se bo v prvenstvo podala s fizičnim in taktičnim primanjkljajem. Če se to dogaja že pred prvim sodnikovim žvižgom, kaj nas šele čaka?" To se pred novo sezono španskega prvenstva sprašujejo pri madridskem Realu, kjer se še niso potolažili, da njihova prošnja o kasnejšem začetku ni bila uslišana.

Madridčani so izpadli v polfinalu klubskega SP, ko jih je PSG premagal s kar 4:0.
Madridčani so izpadli v polfinalu klubskega SP, ko jih je PSG premagal s kar 4:0. FOTO: Profimedia

Spomnimo, Real Madrid je skupaj z mestnim tekmecem Atleticom zastopal španske barve na prvi izvedbi klubskega svetovnega prvenstva v ZDA. V taboru belega baleta so že takrat na vodstvo španske La Lige naslovili prošnjo za kasnejši začetek prvenstva, ki pa ni bila uslišana. 

Real bo prvo tekmo igral 19. avgusta proti Osasuni, zaradi česar v belem delu Madrida besnijo in poudarjajo domnevno nekorektnost tekmovanja. Po njihovi razlagi jim vodstvo La Lige ni omogočilo dovolj časa za počitek med sezonama. 

Realov odvetnik Miguel Garcia Caba je pojasnil, da so prošnjo za kasnejši začetek prvenstva poslali že 9. julija. Po njegovi razlagi je bila zakasnitev nujna, da bi zmanjšali možnost poškodb nogometašev, ki so se pravkar vrnili s klubskega svetovnega prvenstva. 

Odgovor vodstva La Lige je prišel 22 dni kasneje, kar je po mnenju Garcie Cabe že samo po sebi nedopustno. Še bolj pa je bila za tabor Reala nedopustna končna odločitev. Njihova prošnja je bila namreč zavrnjena.

Real je v tem poletju za okrepitve zapravil 162 milijonov evrov. Vsota, ki jo lahko večina španskih klubov samo sanja.
Real je v tem poletju za okrepitve zapravil 162 milijonov evrov. Vsota, ki jo lahko večina španskih klubov samo sanja. FOTO: Profimedia

'Udarec za zdravo človeško logiko'

"Zdrav razum je bil pokopan. To ni bila rešitev, ampak udarec. Udarec športni medicini, zdravi človeški logiki in celotni integriteti tekmovanja," je Realov zastopnik razlagal za klubsko televizijo. 

Garcia Caba je nato nadaljeval s kritikami na račun tekmovanja. Posebej oster je bil do predsednika La Lige Javierja Tebasa, ki je po njegovi interpretaciji javen nasprotnik madridskega Reala. 

"La Liga se vedno zateka k pravilom. A vsi vemo, da se pravila prilagaja in spreminja, če vodilnim to ustreza. Tokrat se jih ni. Uporabili so kladivo, ki je močno udarilo, najbolj po Real Madridu."

"Kapitan te ladje Tebas, znan po svoji nenaklonjenosti Realu, določa smer in zastavlja cilje. Že preden je vodstvo oznanilo svojo odločitev, je Tebas že izjavil, da tekem ne bi smeli prestavljati. Res kdo verjame, da lahko sodnik, ki poroča zvezi, katere predsednik je že javno določil izid sodbe, odloča nepristransko?" se sprašuje Realov zastopnik. 

Na Bernabeuu so prepričani, da je začetek sezone "pokvarjen in prirejen". Ena od ekip jo bo namreč po njihovi interpretaciji začela s fizičnim in taktičnim primanjkljajem. "Ne po naključju, temveč namenoma," so še dodali. 

Številke, ki razkrijejo tragikomičnost Realovih obtožb

Seveda se vodilni pri Realu niso vprašali, kako na integriteto tekmovanja vplivajo milijoni evrov, ki so jih zaslužili z nastopi na klubskem SP in o katerih lahko večina klubov v španskem prvenstvu samo sanja. 

Madridčani so bili po uvrstitvi v polfinale turnirja v ZDA bogatejši za okoli 80 milijonov evrov. Za primerjavo, celotna zasedba Osasune je vredna 83 milijonov. Pa je Real tisti, ki se pritožuje in govori o nelegalnosti prvenstva. 

Zanimivo bi bilo vprašati vodilne može Osasune – ali kateregakoli drugega španskega kluba, če bi žrtvovali nekaj tednov priprav za dodatnih 80 milijonov v klubski blagajni. Jasno je, kakšen bi bil odgovor ...

nogomet real madrid sodniki la liga
KOMENTARJI (96)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jevgenij Suhov
06. 08. 2025 09.30
+7
kripstoned, nisi mi dal odgovora, kam naj pridem, da se pogovoriva? Dokler mi ne daš odgovora, si zame in ostale somišljenike samo ena navadna velika reva…
ODGOVORI
8 1
Luigi Taveri II.
05. 08. 2025 21.56
+5
Lolija moram razočarati......... 👉 od 9. julija do 19.avgusta noben koledar nima samo 3 tedne ...rabiš vir ?
ODGOVORI
7 2
Lucky
05. 08. 2025 21.53
+7
Men tole zgleda, kot da rabjo več cajta, da sodnike poštimajo.
ODGOVORI
7 0
Luigi Taveri II.
05. 08. 2025 21.41
+5
Real pa bo.. kot vedno – ciljal na trojno krono....Na koncu sezone bo pa povedal, katere lovorike so ničvredne.
ODGOVORI
7 2
drimtim
05. 08. 2025 21.35
+8
Hejter Barse pametuje gdo ima komplekse in povsod pljuva po Barsi.Nov nick iste nebuloze.
ODGOVORI
9 1
Nejc Lola
05. 08. 2025 21.11
-7
Neverjetno, kakšna terapevtska skupina ste si naredili tule spodaj. En kup odraslih ljudi, ki jim Real Madrid že desetletja najeda samozavest, zdaj kolektivno lajajo v komentarjih, kot da bodo s tem spremenili zgodovino. Hejterji, a veste, zakaj vas tako boli vsakič, ko Real pride v debato? Ker globoko v sebi veste, da ne gre več za športno razpravo, ampak za vašo notranjo bitko z realnostjo... in ta realnost vam ne gre na roko. In medtem ko vi debatirate o "jokicah", "amerikajnariji", "Tebasu", "Marcinjaku" in "britju nog", Real spet polni bančni račun in trofejne vitrine. Vi pa… komentirate. 150 komentarjev kasneje, in še vedno niste ugotovili: jokanje o jokanju, je še vedno – jokanje. Real ni problem, vaš kompleks je. Pa srečno v sezoni. Vi boste razpravljali o zarotah, Real pa bo.. kot vedno – ciljal na trojno krono.
ODGOVORI
3 10
Loptass
05. 08. 2025 21.15
+6
Verjetno bo ciljal na trojno krono ja, trenutno pa cilja v robčke. Ti in tebi podobni pa najbrž v plenice. Asencio pa verjetno na darknet......
ODGOVORI
9 3
Jevgenij Suhov
05. 08. 2025 21.23
+7
lula, tako kot prejšnjo sezono 😄😄😄😄
ODGOVORI
8 1
Lucky
05. 08. 2025 21.27
+4
A si zdej ti zapustu fusbal, al je fusbal zapustu tebe? Men bol zgleda, da si hotu bit pametn, pa te je vse zapustil. Jst zgodovine nočm spreminjat, ker je, taka kot je, idealna. A ti kej veš, kdo joka? Rabiš vir? Še Tebasu preseda. Si morš mislt? Rečmo, izjava, da Barca se pritoži mogoče 2x letno na sojenje, Real pa pred vsako tekmo. A tole štekaš? Jokajo pred vsako tekmo.
ODGOVORI
5 1
drimtim
05. 08. 2025 21.36
+5
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
5 0
Nejc Lola
05. 08. 2025 21.41
-4
Slaba. Lahko bi si kej boljšega spomnu napisat.
ODGOVORI
0 4
Nejc Lola
05. 08. 2025 21.57
-3
Govoriš brez argumentov in si za lase privlekel otroške izgovore. Ko jokate, ste samo smešni. Zbudi se ali utihni.
ODGOVORI
0 3
Loptass
05. 08. 2025 21.05
+5
Včeraj ste mi očitali, da ni nimam pojma, da je Endrick nezadovoljen in da še niti ni začel prav igrati za Real, ko sem vam napisal, da imate preveč vingerjev in so nezadovoljni. Baje da je to luksuz.....no danes pa beremo, da je Endrick bil na poti v Sociedad na posojo, ampak je padlo v vodo, ker je steklen. Uživajte v luksuzu, sedaj ga boste rabili, ko so vsi proti vam in edini niste imeli mesec dni premora.
ODGOVORI
6 1
cripstoned
05. 08. 2025 21.09
-7
Ahahahah kdaj boste na trojanah da kripsi vrze rundo mleka za vas ...
ODGOVORI
0 7
Loptass
05. 08. 2025 21.11
+6
Ti si ga le privošči.....na flaško.
ODGOVORI
6 0
Lucky
05. 08. 2025 21.36
+4
🤣 Direkt v meso.
ODGOVORI
4 0
Nejc Lola
05. 08. 2025 21.01
-5
Hejterji, ste že slišali tisto modrost: "Zapusti nogomet, preden nogomet zapusti tebe." – Carragher
ODGOVORI
1 6
Lucky
05. 08. 2025 21.37
+4
Men zgleda, kot, da ga je vse zapustil.
ODGOVORI
4 0
cripstoned
05. 08. 2025 20.58
-5
Sami proti vsem...tebas in ceferin imata travme od cestitanja perezu za vse lovorike...
ODGOVORI
1 6
cripstoned
05. 08. 2025 20.49
-5
Kaksno trolanje farsicev hahhaahahah
ODGOVORI
1 6
Jevgenij Suhov
05. 08. 2025 20.42
+4
crpstoned, zapiramsiusta, halar, danka, ta nova lula- mislim, da je to vse ena in ista oseba , katero si jaz predstavljam kot Minha Lando alias Choucha….po mojem oni zgledajo tako, saj se to vidi po komentarjih, ki jih pišejo…
ODGOVORI
5 1
cripstoned
05. 08. 2025 20.49
-6
To pise clovek ki je imel 3 tedne dopusta hahahahha...vrnil se pa se bolj obseden z mano in realom ..
ODGOVORI
0 6
Jevgenij Suhov
05. 08. 2025 20.58
+5
choucha cripsl …jaz sem še na dopustu! Imam mobilne podatke ( če veš, kaj je to) in lahko komuniciram s katerega koli konca sveta…
ODGOVORI
6 1
cripstoned
05. 08. 2025 21.10
-6
Tako kot sem ti rekel...najprej izplacaj kredit potem se bomo pogovarjali..
ODGOVORI
0 6
Jevgenij Suhov
05. 08. 2025 21.21
+6
povej samo, kam naj pridem, da se bomo pogovarjali??
ODGOVORI
6 0
drimtim
05. 08. 2025 20.14
+7
Enkrat je problem zlata žoga,drugič sodnik,potem začetek prvenstva ......ni konca jokanja.Bogi ker so utrujeni od brcanja žoge ob vseh milijonih.
ODGOVORI
8 1
modelx
05. 08. 2025 19.25
+7
s pogoltnosto so šli v amerikajnarijo, sedaj pa jokajo. vedeli so, da jim bo eipa razpadla in da bodo morali na novo sestavljati, ampak preko pogoltnosti pa ni šlo???
ODGOVORI
8 1
Luigi Taveri II.
05. 08. 2025 20.06
+8
Kot pravi Nejc Loli , dejstvo je , da udeležbe in nagrade nobena ekipa ne bi odklonila....👉 dejstvo pa je tudi , da joka le ena
ODGOVORI
9 1
Nejc Lola
05. 08. 2025 18.53
-9
Real Madrid je odigral dodatne uradne tekme, visoke intenzivnosti, v ZDA, in ima manj kot 3 tedne časa do prve ligaške tekme. To ni jokanje, to je dejstvo. Če je zaščita igralcev in enakopravnost klubov res vrednota La Lige, zakaj potem razpored ne upošteva tega? "Real je zaslužil 80 milijonov, Osasuna pa nič". Se pravi, če si dober in bogat, nimaš več pravice do enakopravne obravnave? Genialno. Tako se šport ne vodi.... tako se vodi farso. Kriva je La Liga, ki svoj najbolj globalno prepoznaven klub meče pod avtobus, ker ima predsednika, ki bolj spominja na politikanta kot športnega voditelja.
ODGOVORI
1 10
Loptass
05. 08. 2025 19.27
+7
PSG je igral 4 dni kasneje in igra ligo ze dva dni prej kot Real. In ne jocejo. Kaj ti ni jasno??? Samo Real v eno zendri….pred elclassici ze naprej pritiskajo na sodnike, zdaj z razporedom, enkrat jim ni vsec podelitev zlate zoge. Najvecje p v svetu nogometa ste. Se enkrat si preberi naslov clanka. In se enkrat……
ODGOVORI
7 0
Lucky
05. 08. 2025 19.35
+7
Lohk bi bli doma. Prvo so izsiljeval bonus za nastop. Enakopravna obravnava je, da vsi začnejo okol 15. Avgusta. Mi govorimo, da je kriva LaLiga, že leta. Enakopravno obravnavo bi lohk zahteval tud pri sodnikih. Pa jo ne. 42 penalov v mandatu prejšnjega predsednika komisije za sodnike je blo premal. Zdej so instaliral druge. Men je OK, če ni več trenda. Važn, da se je vrnu njegov duh. Se je prec lažje ment.
ODGOVORI
7 0
Luigi Taveri II.
05. 08. 2025 19.51
+8
Osasuna nima s tem nič , razen da ni uradno odobrila prestavitev 1. tekme Lalige kot trdi Real Madrid. Navedena je le, ker je njen proračun menda podoben temu, kar je Real iztržil na KSP. Torej se je Real zlagal in je lažem dodal novo poglavje. Tebas kot eden največjih navijačev reala, ki ni rasist, pravi , da ni razloga za spremembo koledarja. Real Madrid je imel več kot 21 dni počitka, kar je skladno z mednarodnimi pravili FIFA. (julij 2025 [vir: Cadena SER, El País, BeSoccer])...Druge lige niso spreminjale koledarja zaradi KSP. Pravila FIFA/UEFA priporočajo najmanj 21 dni počitka + 21 dni priprav, kar naj bi jokicam bilo zagotovljeno tako da 👉 Lula, če rečemo da ne štekaš bo še najlepši izraz
ODGOVORI
8 0
Nejc Lola
05. 08. 2025 21.34
-3
Klasična reakcija: ko Real omeni nekaj, kar bi v primeru katerega koli drugega kluba vsi označili za 'upravičeno opozorilo', se to takoj prevede kot 'jokanje'. Zanimivo, kako se vse spremeni, ko gre za klub, ki vam očitno živi v najemu v glavi. Loptass, PSG ni Real. Pa ne samo po zgodovini, karakterju ali instituciji... tudi ne po marketinški vrednosti, televizijskih pravicah in globalni teži. Če LaLiga želi zaslužke Real Madrida, naj mu da tudi zaščito, ki pride s tem. Kaj ti ni jasno? Če delaš s Ferrarijem, ne ravnaš z njim kot s staro Dacio. Ampak najlepše od vsega? Ta vaš kolektivni zbor zavijačev, ki Realu očita vpliv, moč, zgodovino in denar... v bistvu samo potrjuje, da je klub še vedno tema vseh vaših debat. Vi kričite 'jokice', medtem ko ste vi tisti, ki se drenjate pod članki o klubu, ki ga 'ne marate', ampak ga očitno spremljate bolj kot lastne. Ironija je lepa stvar.
ODGOVORI
0 3
Petarda10
05. 08. 2025 17.30
+10
Jok ze pred zacetkom ojoj, ne pise se jim dobro haha
ODGOVORI
10 0
zapiramvamustaaa
05. 08. 2025 16.31
-8
Negreira klub.
ODGOVORI
2 10
Lucky
05. 08. 2025 16.36
+6
Drgač, govora je o Realu.
ODGOVORI
7 1
Luigi Taveri II.
05. 08. 2025 16.45
+7
1. tekma Lalige bo 15. avgusta, Real Madrid pa igra ZADNJO TEKMO 1. kola 19. avgusta ob 21:00 ...tragikomedija , 😄😪 saj niti ne vem kaj naj prilepim
ODGOVORI
9 2
Luigi Taveri II.
05. 08. 2025 16.50
+6
Zdaj je pricurljalo tudi, da je trditev Real Madrida , da se nasprotnik STRINJA s prestavitvijo , dodal le še eno lažnivo poglavje
ODGOVORI
7 1
Kolllerik
05. 08. 2025 18.04
+6
Zapiralo, Asencio te ma rad ❤️😁🤣
ODGOVORI
6 0
drimtim
05. 08. 2025 16.14
+6
Par tekem in sedaj so utrujeni za prvenstvo.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
9 3
Luigi Taveri II.
05. 08. 2025 16.20
+8
PSG je že utrujen šel na svetovno klubsko prvenstvo
ODGOVORI
8 0
sukar 1
05. 08. 2025 15.17
+10
ja, beli drekači že jokajo.... ko pa pride Barca, bo pa potrebno veliko belih robčkov....visca legendario Barca
ODGOVORI
13 3
Kolllerik
05. 08. 2025 15.12
+11
Real se čedalje bolj smeši. Najprej užaljen in bedast bojkot podelitve zlate žoge (in še kaj bi se našlo), zdaj pa tole.
ODGOVORI
14 3
Cupko
05. 08. 2025 15.07
+9
Saj bi se lahko odpovedali igranju v Ameriki, vendar je bilo šelestenje dolarčkov bolj pomembno. Sicer pa miljonsko plačani igralci lahko odigrajo tudi kakšno tekmo več.
ODGOVORI
10 1
