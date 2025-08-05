Realove tragikomične obtožbe dobile novo poglavje

"Začetek sezone 2025/2026 bo pokvarjen in prirejen. Ena od ekip se bo v prvenstvo podala s fizičnim in taktičnim primanjkljajem. Če se to dogaja že pred prvim sodnikovim žvižgom, kaj nas šele čaka?" To se pred novo sezono španskega prvenstva sprašujejo pri madridskem Realu, kjer se še niso potolažili, da njihova prošnja o kasnejšem začetku ni bila uslišana.

Madridčani so izpadli v polfinalu klubskega SP, ko jih je PSG premagal s kar 4:0. FOTO: Profimedia icon-expand

Spomnimo, Real Madrid je skupaj z mestnim tekmecem Atleticom zastopal španske barve na prvi izvedbi klubskega svetovnega prvenstva v ZDA. V taboru belega baleta so že takrat na vodstvo španske La Lige naslovili prošnjo za kasnejši začetek prvenstva, ki pa ni bila uslišana. Real bo prvo tekmo igral 19. avgusta proti Osasuni, zaradi česar v belem delu Madrida besnijo in poudarjajo domnevno nekorektnost tekmovanja. Po njihovi razlagi jim vodstvo La Lige ni omogočilo dovolj časa za počitek med sezonama. Realov odvetnik Miguel Garcia Caba je pojasnil, da so prošnjo za kasnejši začetek prvenstva poslali že 9. julija. Po njegovi razlagi je bila zakasnitev nujna, da bi zmanjšali možnost poškodb nogometašev, ki so se pravkar vrnili s klubskega svetovnega prvenstva. Odgovor vodstva La Lige je prišel 22 dni kasneje, kar je po mnenju Garcie Cabe že samo po sebi nedopustno. Še bolj pa je bila za tabor Reala nedopustna končna odločitev. Njihova prošnja je bila namreč zavrnjena.

Real je v tem poletju za okrepitve zapravil 162 milijonov evrov. Vsota, ki jo lahko večina španskih klubov samo sanja. FOTO: Profimedia icon-expand

'Udarec za zdravo človeško logiko'

"Zdrav razum je bil pokopan. To ni bila rešitev, ampak udarec. Udarec športni medicini, zdravi človeški logiki in celotni integriteti tekmovanja," je Realov zastopnik razlagal za klubsko televizijo. Garcia Caba je nato nadaljeval s kritikami na račun tekmovanja. Posebej oster je bil do predsednika La Lige Javierja Tebasa, ki je po njegovi interpretaciji javen nasprotnik madridskega Reala. "La Liga se vedno zateka k pravilom. A vsi vemo, da se pravila prilagaja in spreminja, če vodilnim to ustreza. Tokrat se jih ni. Uporabili so kladivo, ki je močno udarilo, najbolj po Real Madridu." "Kapitan te ladje Tebas, znan po svoji nenaklonjenosti Realu, določa smer in zastavlja cilje. Že preden je vodstvo oznanilo svojo odločitev, je Tebas že izjavil, da tekem ne bi smeli prestavljati. Res kdo verjame, da lahko sodnik, ki poroča zvezi, katere predsednik je že javno določil izid sodbe, odloča nepristransko?" se sprašuje Realov zastopnik. Na Bernabeuu so prepričani, da je začetek sezone "pokvarjen in prirejen". Ena od ekip jo bo namreč po njihovi interpretaciji začela s fizičnim in taktičnim primanjkljajem. "Ne po naključju, temveč namenoma," so še dodali.

Številke, ki razkrijejo tragikomičnost Realovih obtožb