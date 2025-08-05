Realove tragikomične obtožbe dobile novo poglavje

Spomnimo, Real Madrid je skupaj z mestnim tekmecem Atleticom zastopal španske barve na prvi izvedbi klubskega svetovnega prvenstva v ZDA. V taboru belega baleta so že takrat na vodstvo španske La Lige naslovili prošnjo za kasnejši začetek prvenstva, ki pa ni bila uslišana.
Real bo prvo tekmo igral 19. avgusta proti Osasuni, zaradi česar v belem delu Madrida besnijo in poudarjajo domnevno nekorektnost tekmovanja. Po njihovi razlagi jim vodstvo La Lige ni omogočilo dovolj časa za počitek med sezonama.
Realov odvetnik Miguel Garcia Caba je pojasnil, da so prošnjo za kasnejši začetek prvenstva poslali že 9. julija. Po njegovi razlagi je bila zakasnitev nujna, da bi zmanjšali možnost poškodb nogometašev, ki so se pravkar vrnili s klubskega svetovnega prvenstva.
Odgovor vodstva La Lige je prišel 22 dni kasneje, kar je po mnenju Garcie Cabe že samo po sebi nedopustno. Še bolj pa je bila za tabor Reala nedopustna končna odločitev. Njihova prošnja je bila namreč zavrnjena.
'Udarec za zdravo človeško logiko'
"Zdrav razum je bil pokopan. To ni bila rešitev, ampak udarec. Udarec športni medicini, zdravi človeški logiki in celotni integriteti tekmovanja," je Realov zastopnik razlagal za klubsko televizijo.
Garcia Caba je nato nadaljeval s kritikami na račun tekmovanja. Posebej oster je bil do predsednika La Lige Javierja Tebasa, ki je po njegovi interpretaciji javen nasprotnik madridskega Reala.
"La Liga se vedno zateka k pravilom. A vsi vemo, da se pravila prilagaja in spreminja, če vodilnim to ustreza. Tokrat se jih ni. Uporabili so kladivo, ki je močno udarilo, najbolj po Real Madridu."
"Kapitan te ladje Tebas, znan po svoji nenaklonjenosti Realu, določa smer in zastavlja cilje. Že preden je vodstvo oznanilo svojo odločitev, je Tebas že izjavil, da tekem ne bi smeli prestavljati. Res kdo verjame, da lahko sodnik, ki poroča zvezi, katere predsednik je že javno določil izid sodbe, odloča nepristransko?" se sprašuje Realov zastopnik.
Na Bernabeuu so prepričani, da je začetek sezone "pokvarjen in prirejen". Ena od ekip jo bo namreč po njihovi interpretaciji začela s fizičnim in taktičnim primanjkljajem. "Ne po naključju, temveč namenoma," so še dodali.
Številke, ki razkrijejo tragikomičnost Realovih obtožb
Seveda se vodilni pri Realu niso vprašali, kako na integriteto tekmovanja vplivajo milijoni evrov, ki so jih zaslužili z nastopi na klubskem SP in o katerih lahko večina klubov v španskem prvenstvu samo sanja.
Madridčani so bili po uvrstitvi v polfinale turnirja v ZDA bogatejši za okoli 80 milijonov evrov. Za primerjavo, celotna zasedba Osasune je vredna 83 milijonov. Pa je Real tisti, ki se pritožuje in govori o nelegalnosti prvenstva.
Zanimivo bi bilo vprašati vodilne može Osasune – ali kateregakoli drugega španskega kluba, če bi žrtvovali nekaj tednov priprav za dodatnih 80 milijonov v klubski blagajni. Jasno je, kakšen bi bil odgovor ...
