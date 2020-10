Za igranje proti Barceloni ne potrebuješ dodatnega motiva

Po opravljenem žrebu v Nyonu je prvi odziv iz tabora 'stare dame' podal podpredsednik serijskega italijanskega državnega prvaka Pavel Nedved, ki je med drugim povedal: "Ko govorimo o obračunoma z Barcelono, je brezpredmetno izgubljati besede. Za igranje proti tako slovitemu tekmecu ne potrebuješ dodatnega motiva, veliko več pozornosti bomo namreč morali nameniti kijevskemu Dynamu in madžarskemu Ferencvarošu. Na teh tekmah se bo odločalo o tem, kdo si bo pred izločilnimi boji zagotovil najugodnejši položaj."

Nekdanji odlični vezist 'Bianconerov' je prepričan, da bomo na delu znova videli najboljša nogometaša na svetu Cristiana Ronalda in Lionela Messija. "Čeprav sta v zrelih nogometnih letih, sta po mojem mnenju še vedno najboljša na svetu. To bosta poslastici, ki bosta poželi veliko pozornosti nogometnega sveta. In ne pozabimo še na dvoboj med donedavnima članoma omenjenih klubov, ki sta poleti zamenjala sredini, Miralemom Pjanićem (Barcelona, op. p.) in Arthurjem (Juventus, op. p.)," se spektaklov z Barcelono veseli Nedved, ki dodaja: