V Mariboru se sprašujejo: Zakaj bi izgubili točke, če nismo naredili nič narobe

Navijaški incident na nedeljski tekmi med nogometaši Mure in Maribora, v katerem je bilo poškodovanih več ljudi, je povzročil množično ogorčenje in pozive pristojnim k ukrepanju. Vodstvo NK Maribor je že v nedeljo izrazilo obžalovanje zaradi dogodka, zdaj pa čaka na razjasnitev okoliščin in njegovih posledic.

OGLAS

Skupna tiskovna konferenca predsednikov Mure in Maribora po navijaških izgredih na Fazaneriji ... Epilog oziroma kazni še čakamo ... FOTO: NK Mura icon-expand

"Najpomembnejše spoznanje trenutno je, da se stanje poškodovanih izboljšuje. To velja tudi za Nika Kasala, ki je moral ostati v bolnišnični oskrbi in ga je športni direktor Marko Šuler tudi obiskal ter mu ponudil vse razpoložljive oblike pomoči s strani NK Maribor," je na novinarski konferenci povedal sodelavec službe NK Maribor za stike z javnostjo Stipe Jerić. Sklepi o razpletu nedeljske tekme z Muro, ki je bila zaradi incidenta predčasno prekinjena, še niso znani. "Klub je bil včeraj pozvan, da v 72-urnem roku poda izjavo disciplinskemu sodniku v povezavi z dogodki," je še dejal Jerić in dodal, da klub po svojih močeh sodeluje v vseh postopkih, "da bi to prenevarno početje, ki ne sodi na stadione, dobilo epilog".

Trenutno so osredotočeni na tekmo z Bravom. "Žal nam je vsem, tudi nam, igralcem, kar se je zgodilo, a zdaj mora biti fokus na četrtkovi tekmi," je dejal mariborski igralec Sven Šoštarič Karić. Trener Šimundža je dodal, da takšnih dogodkov, kot so jim bili priča v nedeljo v Murski Soboti, ne morejo povsem odmisliti, a se morajo posvetiti nadaljnjim tekmam. Ne zdi se mu pošteno, da bi zaradi tega izgubljali točke. Po besedah Šimundže je NK Maribor še vedno samozavestna ekipa. "Od prvega dne priprav smo začeli graditi to mentaliteto. Treba je zdržati do konca prvenstva in potem nadaljevati. Bravo je zelo tekmovalna ekipa, ne izbira sredstev, kako priti do točk, ima svoj način igre," je povedal.

"Trenutno stanje na lestvici ni ravno rožnato. Vsako točko, ki je na razpolago, potrebujemo," je dodal Šoštarič Karič. Tudi on meni, da ne bi bilo pošteno, da bi se točke z nedeljske tekme pripisale Muri. "Zakaj bi izgubili točke, če nismo naredili nič narobe? Nismo bili povod za to, kar se je zgodilo," je dejal. Sam je bil v nedeljo v trenutku incidenta na drugi strani igrišča, zato ni točno videl, kaj se je dogajalo. "Bil je kaos, nihče ni vedel, kaj točno se dogaja," je povedal. Tudi sicer poskušajo nogometaši v času tekme v mislih čim bolj izklopiti dogajanje zunaj igrišča in se osredotočiti na svoje delo v ekipi, je dejal.

Marko Šuler FOTO: POP TV icon-expand

Podobno je povedal Šimundža. Kot je dejal, sami ne morejo biti odgovorni za vedenje navijačev, ne čuti se tudi kompetentnega glede ponujanja rešitev, s katerimi bi takšne dogodke v prihodnje preprečili. "S svojim odnosom, profesionalnostjo, človečnostjo, obnašanjem smo lahko samo vzor," je dejal. Jerić je poudaril, da še vedno ni jasno, kdo, kako in zakaj je v nedeljo zanetil eksplozivno sredstvo, zato je še prezgodaj za dokončne zaključke. Pojasnil pa je, da klub "veliko dela" z navijači.

"Delamo največ, kar je mogoče, treba pa je vedeti, da je Maribor klub, ki ima največ navijačev v Sloveniji. Več ko imaš navijačev, večja so tveganja, da so med njimi tudi določeni problematični posamezniki. Nikakor ne gre vseh metati v en koš, v tem primeru gre za peščico, na katero kot klub ne moremo imeti 100-odstotnega nadzora," je dejal.