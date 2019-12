V taboru Reala besni: Oškodovani smo za dva čista 'penala'

Prvič po letu 2002 se je nogometni El clasico med Barcelono in Realom končal brez golov. Večna španska tekmeca ostajata izenačena na vrhu Primere Division in očitno se obeta "mrtva" tekma za laskavi naslov prvaka. Čeprav ni bilo zadetkov, pa je derbi ponudil odlično predstavo in seveda "repe" po tekmi. V taboru galaktikov besnijo, ker naj bi jih sodniki močno oškodovali. "Ni mogoče, da bi kar dvakrat spregledali najstrožjo kazen," so enotni v slačilnici belega baleta.

Lionel Messi in Casemiro FOTO: AP

Madridski mediji (seveda) pihajo v isti rog in so v komentarjih po dvoboju Barcelona - Real (0:0) enotni. "Gostje so močno oškodovani. Že v zgodnji fazi derbija bi Real moral dobiti kar dve najstrožji kazni. Še posebej je sporno tisto vlečenje za dres Ivana Rakitića, ki se je v kazenskem prostoru (vidno) spravil na Rafaela Varana. Vse skupaj je bilo več kot očitno. VAR bi preprosto moral reagirati. Zakaj ga sploh imamo? Real je bil grobo oškodovan," trdita v en glas Marca inAS.

Barcelona in Real Madrid sta na prestavljeni tekmi 10. kroga španskega prvenstva remizirala brez golov (0:0). Več priložnosti si je sicer pripravil gostujoči Madrid, ki domačemu zvezdniku Lionelu Messiju ni dopustil veliko prostora, je pa enega redkih Argentinčevih strelov v prvem polčasu s črte gola izbil gostujoči kapetan Sergio Ramos. Oba kluba imata na vrhu lestvice še naprej isto število točk.

Real, ki sta mu zaradi poškodb manjkala BelgijecEden Hazardin Brazilec Marcelo, je Barco presenetil z visoko postavitvijo in agresivnim pokrivanjem s katerim so imeli Katalonci nenavadno veliko težav. Tudi katalonski mediji se strinjajo, da je bil Real zelo prepričljiv in odločen, da se ni ustrašil derbija, Ob tem se domači mediji strinjajo tudi s tem, da bi se "tehnologija", če jo La Liga že ima, morala intervenirati ob sumljivih situacijah na začetku tekme. Var je ostal nem .... "Alejandro Hernandez Hernandezse je trudil, toda nekatere stvari mu niso šle v prid. Ni želel zaustavljati igre, pustil je ostro igro, tako da mu je tekma polzela iz rok. O dveh spornih situacijah v domačem kazenskem prostoru pa je bil premalo odločen. Moral bi se posvetovati "s tehnologijo". Bili sta to situaciji, ki sta bili vidni iz aviona," je slikovitAS.





Sergio Ramos in Lionel Messi FOTO: AP