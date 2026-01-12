Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

V taboru Reala razočarani: 'Nismo si zaslužili poraza'

Džeda, 12. 01. 2026 12.11 pred 1 uro 2 min branja 30

Avtor:
A.V.
Xabi Alonso

Finale španskega nogometnega superpokala je ponudil spektakularen obračun na zelenici, po zaključku katerega se je nove zmage nad večnim rivalom razveselila zasedba Barcelone. Ta je madridski Real ugnala z izidom 3:2 in tako ubranila lovoriko iz lanske sezone. V taboru belega baleta so bili razumljivo razočarani in v isti sapi prepričani, da so si glede na prikazano zaslužili več.

Barcelona je bila skozi praktično ves dvoboj v rezultatski prednosti, na koncu pa slavila zmago s 3:2. V Džedi, kjer je potekala končnica španskega nogometnega superpokala, so za blaugrano v polno merili Raphinha dvakrat in poljski veteran Robert Lewandowski.

V taboru poražencev niso skrivali razočaranja nad končnim izidom, prepričani, da bi si glede na potek obračuna v Savdski Arabiji, zaslužili več od poraza proti največjemu rivalu. Za galaktike sta bila uspešna Vinicius Junior in Gonzalo Garcia, strateg moštva z Bernabeua Xabi Alonso pa predvsem obžaluje tri prejete zadetke.

Raphinha je bil eden ključnih mož ob zmagi Barcelone proti madridskemu Realu (3:2) v finalu španskega superpokala.
Raphinha je bil eden ključnih mož ob zmagi Barcelone proti madridskemu Realu (3:2) v finalu španskega superpokala.
FOTO: Profimedia

"Ko v finalu prejmeš tri gole, težko računaš na končni uspeh," se je po bolečem porazu nekoliko pridušal nadarjeni španski strokovnjak in nadaljeval: "Ne morem se znebiti občutka, da smo si priigrali dovolj priložnosti za še eno izenačenje izida, ki bi nas zagotovo popeljal v podaljšek. Tam pa kdove, kako bi se vse skupaj razpletlo. A po toči zvoniti je prepozno. Igralcem nimam česa zameriti, v danem trenutku so od sebe dali največ, kar lahko."

Alonso je še posebej pohvalil doprinos brazilskega krilnega napadalca Viniciusa Juniorja. "Bil je razigran, poleten po levi strani našega napada, kar je tekmecu povzročalo nemalo težav. Sam je zahteval menjavo v 85. minuti zaradi utrujenosti in prevelike vlage. Ob vsem naštetem pa je dosegel še spektakularen zadetek. To je ta 'Vini', ki ga želim gledati na vsaki naslednji tekmi," je še pristavil strateg Reala.  

nogomet španski superpokal finale real madrid xabi alonso

Zmajem je jasno, da pokal enostavno morajo osvojiti

Brutalen prekršek brez zadržkov in doživljenjska prepoved igranja

KOMENTARJI30

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
friki24
12. 01. 2026 13.27
Cestitke kripsiju saj je pravilno napovedal da bo rezultat 3:2, zmotil se je le pri tem kdo bo zadel 3 in kdo 2
Odgovori
0 0
26250440
12. 01. 2026 13.25
Dons moramo pa dati velik minus navijačem Reala tu gor...Samo dva sta prišla v službo,pa še to za polovični čas.Ostali so usekali plavega...
Odgovori
0 0
Gigson
12. 01. 2026 13.06
Kot navijac barce ze gledam proti cetrtku in upam da ne zavozijo proti racingu v copi.
Odgovori
+3
3 0
Loptass
12. 01. 2026 13.02
Glede na dogajanje v 1. polčasu, bi bilo boljše, če bi izpadli že proti Atletiku. Pa še Mbappe ne bi rabil hodit postavljat špalirja v Jeddo.
Odgovori
+4
5 1
26250440
12. 01. 2026 13.02
Po tekmi se je po pisanju novinarjev Perez sestal s sodelavci in odločil da Xabi ostaja trener...Tudi zaradi tega,ker na tržišču ni pravih trenerjev...Xabi ostane do konca sezone,sodniki pa že zavijajo z očmi...
Odgovori
+4
4 0
mmickica
12. 01. 2026 13.00
A je Alonso eno drugo tekmo gledal?
Odgovori
+8
8 0
Vladimir.Krutov
12. 01. 2026 13.09
vrjetno spomin na betis..
Odgovori
+4
4 0
26250440
12. 01. 2026 12.44
Sodnik včeraj Realu ni podaril niti zmage,niti penala in niti rdečega kartona..ti,ti sodnik...
Odgovori
+8
9 1
Boris Kavčič
12. 01. 2026 12.53
ob 3 golu je bil kar malo kislega obraza..
Odgovori
+3
3 0
manucao
12. 01. 2026 12.42
V tem trenutku je kar nekaj možnih kandidatov za eventuelno zamenjavo Xabija.Od gasilca Zidana pa do Maresce.Arbeola vsekakor bi pravi trener za Real.
Odgovori
-1
2 3
Vladimir.Krutov
12. 01. 2026 12.48
Tokrat ti moram dati minus...
Odgovori
+1
2 1
26250440
12. 01. 2026 12.42
strinjam se,bili so blizu 3 gola...Recimo tam,ko je igralec Reala grobo podrl Garcio v skoku za žogo,pa je Munuera stran pogledal..tam bi ga lahko dal...
Odgovori
+5
6 1
Luigi Taveri II.
12. 01. 2026 12.35
Pravzaprav si je tudi Barcelona zaslužila več kot minimalno zmago
Odgovori
+8
10 2
26250440
12. 01. 2026 12.43
no nekaj je pa Real Barceloni s sodnikom vred tud podaril...Rdeči karton
Odgovori
+5
6 1
26250440
12. 01. 2026 12.33
A se Negreira še vedno ogreva???Skrajni čas je da ga spet spustijo s ketne...
Odgovori
+4
4 0
Luigi Taveri II.
12. 01. 2026 12.26
Nekaj je skoraj zagotovo...Endrick ni krivec za poraza na superpokalu
Odgovori
+7
8 1
Kolllerik
12. 01. 2026 12.25
Drugače pa moj poklon sijajnemu gollazzu Vinija. Poteza tekme
Odgovori
+7
7 0
Kolllerik
12. 01. 2026 12.24
Glede na bunker, ki so ga igral, je težko reči, da si niso zaslužili poraz. Zdej pa hiter Munuero na križ prbit... .
Odgovori
+8
8 0
manucao
12. 01. 2026 12.21
Nažalost so zaslužili poraz.Ima Xabi še nekaj možnosti,da reši službo.Prva je vsekakor uvrstitev med 8 v CL.Potem bo situacija vsekakor bolj jasna.Je pa dejstvo,da je sama igra relativno slaba in neučinkovita.
Odgovori
+4
5 1
Luigi Taveri II.
12. 01. 2026 12.27
Ko daš noter Ceballosa in Albo si vrgel brisačo na teren
Odgovori
+8
8 0
manucao
12. 01. 2026 12.38
Res je.Tu se pa absolutno strinjam.
Odgovori
+1
2 1
Maxx365
12. 01. 2026 12.18
Kaj pa temu modelu dogaja, a je kakšno drugo tekmo gledal vmes na laptopu? 🤣🤣🤣
Odgovori
+8
8 0
Operate-Bot
12. 01. 2026 12.18
Kot navijač reala je treba priznati, da je bila barca konkretno boljša. Edina priloznost, kaj so si ustavrili, je bilo v zadnji min tekme z igralcem več. Sam so malo BS, ker Xabi ve, da so mu šteti dnevi.
Odgovori
+10
10 0
manucao
12. 01. 2026 12.40
Za Xabija je odločilen januar.Če se ne uvrsti med 8 v CL takoj odleti.
Odgovori
+3
4 1
Luigi Taveri II.
12. 01. 2026 12.46
Prepogoste menjave trenerjev lahko dovedejo do stanja ManU
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
Portal
Takole Anamaria Goltes s hčerama uživa na snegu
Po ločitvi: 5 ključnih nasvetov za srečnega otroka
Po ločitvi: 5 ključnih nasvetov za srečnega otroka
Vsi so opazili njegove oči: Severinin sin je njena kopija
Vsi so opazili njegove oči: Severinin sin je njena kopija
Prepoznajte znake, da vaš otrok ne je dovolj
Prepoznajte znake, da vaš otrok ne je dovolj
zadovoljna
Portal
Lopezova v 'goli' obleki, ki je še dolgo ne bomo pozabili
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka novo poglavje, raki so hvaležni
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka novo poglavje, raki so hvaležni
Trendi kavbojk, ki jih bomo nosile v letu 2026
Trendi kavbojk, ki jih bomo nosile v letu 2026
Znana Slovenka v maju pričakuje dojenčka
Znana Slovenka v maju pričakuje dojenčka
vizita
Portal
Zakaj nikoli nimate energije?
Kaj resnično podaljšuje življenje in kako lahko vplivamo nanj
Kaj resnično podaljšuje življenje in kako lahko vplivamo nanj
Pridobivanje telesne teže v menopavzi se začne prej, kot si večina žensk misli
Pridobivanje telesne teže v menopavzi se začne prej, kot si večina žensk misli
Najmlajši bolnik z Alzheimerjevo boleznijo presenetil znanstveno skupnost
Najmlajši bolnik z Alzheimerjevo boleznijo presenetil znanstveno skupnost
cekin
Portal
Branko Železnik: 'Slovenci imamo milijarde na računih.' Zakaj jih ne vlagamo?
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
Zakaj pozimi trošimo več?
Zakaj pozimi trošimo več?
Najbolj ugodne zimske destinacije za zimske radosti
Najbolj ugodne zimske destinacije za zimske radosti
moskisvet
Portal
Sončna destinacija, ki jo morate obiskati to zimo
Svet športa žaluje: Poslovil se je najbolj nori vratar
Svet športa žaluje: Poslovil se je najbolj nori vratar
Ali kratke vožnje po mestu škodujejo motorju?
Ali kratke vožnje po mestu škodujejo motorju?
Saga v družini Beckham se nadaljuje
Saga v družini Beckham se nadaljuje
dominvrt
Portal
Topel črni odtenek Espresso Martini: barvni trend, ki bo prevzel interierje
Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz, in tiste, ki ga ne najbolje
Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz, in tiste, ki ga ne najbolje
Zato morate pulover občasno oprati s kisom
Zato morate pulover občasno oprati s kisom
Strokovnjaki razkrivajo: teh 7 stvari januarja vedno uredijo najprej
Strokovnjaki razkrivajo: teh 7 stvari januarja vedno uredijo najprej
okusno
Portal
Ideja za kosilo, ko vam hkrati pašejo testenine in nekaj na žlico
Fit sladica s skuto, ki ne pokvari prehranskih ciljev
Fit sladica s skuto, ki ne pokvari prehranskih ciljev
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Napake, ki pokvarijo domačo juho – in kako jo narediti veliko bolj okusno
Napake, ki pokvarijo domačo juho – in kako jo narediti veliko bolj okusno
voyo
Portal
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445