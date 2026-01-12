V taboru Reala razočarani: 'Nismo si zaslužili poraza'

V taboru poražencev niso skrivali razočaranja nad končnim izidom, prepričani, da bi si glede na potek obračuna v Savdski Arabiji, zaslužili več od poraza proti največjemu rivalu. Za galaktike sta bila uspešna Vinicius Junior in Gonzalo Garcia , strateg moštva z Bernabeua Xabi Alonso pa predvsem obžaluje tri prejete zadetke.

Barcelona je bila skozi praktično ves dvoboj v rezultatski prednosti, na koncu pa slavila zmago s 3:2. V Džedi, kjer je potekala končnica španskega nogometnega superpokala, so za blaugrano v polno merili Raphinha dvakrat in poljski veteran Robert Lewandowski .

"Ko v finalu prejmeš tri gole, težko računaš na končni uspeh," se je po bolečem porazu nekoliko pridušal nadarjeni španski strokovnjak in nadaljeval: "Ne morem se znebiti občutka, da smo si priigrali dovolj priložnosti za še eno izenačenje izida, ki bi nas zagotovo popeljal v podaljšek. Tam pa kdove, kako bi se vse skupaj razpletlo. A po toči zvoniti je prepozno. Igralcem nimam česa zameriti, v danem trenutku so od sebe dali največ, kar lahko."

Alonso je še posebej pohvalil doprinos brazilskega krilnega napadalca Viniciusa Juniorja. "Bil je razigran, poleten po levi strani našega napada, kar je tekmecu povzročalo nemalo težav. Sam je zahteval menjavo v 85. minuti zaradi utrujenosti in prevelike vlage. Ob vsem naštetem pa je dosegel še spektakularen zadetek. To je ta 'Vini', ki ga želim gledati na vsaki naslednji tekmi," je še pristavil strateg Reala.