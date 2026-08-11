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Nogomet

'V takšne tekme vstopiš s hladno glavo in vročim srcem'

Celje, 11. 08. 2026 13.51 pred 2 urama 2 min branja 3

Avtor:
A.V.
Benjamin Verbič

Pred nogometaši Celja je nova "finalna" tekma v letošnji (evropski) sezoni. Varovanci portugalskega strokovnjaka Vitorja Campelosa bodo nocoj, od 20.15 naprej z neposrednim prenosom na Kanalu A in VOYO, pred domačimi navijači na stadionu Z'dežele v okviru 3. kroga kvalifikacij za elitno Ligo prvakov lovili gol zaostanka s prve tekme proti armenskemu Araratu (1:2). Eden pomembnejših adutov v celjski zasedbi bo zagotovo tudi povratnik Benjamin Verbič.

"Pričakujemo težko tekmo. Videli ste sami, da je že prvi obračun v Erevanu pokazal, da si lahko boljša ekipa na igrišču, a na koncu ne prideš do zmage. Verjamem pa, da bomo nocoj pokazali še boljšo igro in na koncu storili vse, da napredujemo v zadnji kvalifikacijski krog za Ligo prvakov," optimistično napoveduje izkušeni krilni napadalec Benjamin Verbič, ki je v minulem prvenstvenem obračunu na derbiju z Olimpijo že odigral prve minute v rumeno-modrem dresu. 

"Za sabo imam uvodni teden treningov z ekipo. Čutilo se je, da so noge še težke. Treniral sem brez dneva počitka, počutim pa se vse bolje in bom zagotovo v kadru za nocojšnjo tekmo z Araratom," je smeje se dejal Verbič, ki se je na zadnjem druženju s sedmo silo spomnil svojega zadnjega evropskega nastopa v celjskem dresu pred odhodom v tujino.

"Moja zadnja evropska tekma s Celjem ima že dolgo brado. Spomnim se dvoboja s Tromsojem v kvalifikacijah za Evropsko ligo. Tedaj, pred 13 leti, smo bili svetlobna leta oddaljeni od uspeha. Danes pa imamo že zagotovljen nastop v skupinskem delu Konferenčne lige in smo na pragu uvrstitve v skupinski del Lige Evropa. To je nekaj izjemnega in, če bi mi nekdo pred leti dejal, da se bom ob vrnitvi v Celje s soigralci spogledoval celo z uvrstitvijo v elitno Ligo prvakov, mu preprosto ne bi verjel. Celje kot klub je storil velik korak naprej v vseh segmentih delovanja," Verbič ne skriva navdušenja nad mednarodnimi dosežki svojega kluba.

Ararat je kljub zmagi na prvi tekmi premagljiv, trdi rojeni Vojničan. "V tako pomembne tekme moraš vstopiti s hladno glavo in vročim srcem. To nam je v dneh do tekme skušal vcepiti tudi naš trener. Na nas starejših igralcih je, da potegnemo voz naprej in mlajšim soigralcem pomagamo, da se bodo čim hitreje otresli začetne treme. Ta bo zagotovo prisotna, vsaj v tistih uvodnih minutah," je prepričan Verbič.

"Že po uvodnih 30 minutah tekme v Erevanu se je pokazalo, da smo kakovostnejša ekipa od Ararata. Ampak v nogometu vedno ne zmaga boljši, zato je tako zanimiv in obenem nepredvidljiv. Armenci se lahko zahvalijo zgolj našim individualnim napakam in nekaterim taktičnim zdrsom, da so prišli do gola prednosti. Storili bomo vse, da si pred našimi navijači zagotovimo tako želeno napredovanje," je še pristavila največja celjska okrepitev pred novo sezono.

Kvalifikacije za Ligo prvakov, 3. krog, povratna tekma (prenos na Kanalu A in VOYO, 20.15):

Celje - Ararat -:- (-:-) / (1:2)*

Opomba* - izid s prve tekme

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KOMENTARJI3

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Lucas Grof
11. 08. 2026 16.17
Gremo Celje 💙💛
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0 0
zani10
11. 08. 2026 16.14
Brezdelnez
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+0
1 1
Uporabnik1838526
11. 08. 2026 15.43
Upam na uspeh Celja 🇸🇮
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+1
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