'V takšnih trenutkih je nogomet drugotnega pomena, ta zmaga je za Georgea'

V še nepojasnjenih okoliščinah tragično preminuli George Baldock je bil več kot dovoljšen motiv za grške nogometaše, ki so po taktično brezhibni predstavi v okviru skupine B2 Lige narodov sredi Wembleyja prišli do velikega skalpa.

"To je bil zelo poseben večer za nas. Naše misli so povsem pri družini Georgea Baldocka. Drži, da smo profesionalci, in morali smo odigrati to tekmo, a ves čas smo mislili nanj. Vse, kar smo v danem trenutku premogli, smo pustili za našega Georgea na zelenici Wembleyja. V takšnih trenutkih je nogomet drugotnega pomena, on je bil pomemben del naše ekipe in zelo ga pogrešamo," je po veliki gostujoči zmagi dejal grški junak sredi britanske prestolnice.

"Zmagali smo, a ne bom slavili. Nimam besed," je s cmokom v grlu pristavil Pavlidis, selektor Ivan Jovanović pa se je navezal z naslednjimi besedami: "George je pustil velik pečat v tej reprezentanci. Danes so grški reprezentanti igrali izključno njemu v čast."