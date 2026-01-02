V tragičnem požaru resno poškodovan član francoskega prvoligaša

"Z veliko žalostjo moramo sporočiti, da je bil Tahirys Dos Santos, mladinski nogometaš našega kluba, poškodovan v požaru v Crans-Montani na silvestrovo," je francoski prvoligaš zapisal v sporočilu za javnost na svoji spletni strani.
Devetnajstletnika, ki je utrpel hude poškodbe, so s helikopterjem prepeljali v Nemčijo, kjer se trenutno zdravi. "O njegovem zdravstvenem stanju bomo obveščali v primeru pomembnih sprememb," so dodali pri Metzu, trenutno zadnji ekipi francoskega prvenstva.
"Vodstvo kluba, igralci, trenerji in zaposleni so ob tej novici globoko pretreseni ter v mislih s Tahirysom, ki se trenutno spopada z bolečinami. Klub želi hkrati izraziti popolno podporo njegovi družini in v sodelovanju z zdravstvenimi oblastmi dela na tem, da bi Tahirysa premestili v bolnišnico Mercy v bližini njegovega doma."
Francoski športni dnevnik L'Equipe poroča, da je branilec v Švico prišel na nekajdnevne počitnice. Silvestrsko noč je preživel v lokalu s prijatelji, v Metz pa bi se moral vrniti v petek, ko naj bi začel s pripravami na nadaljevanje sezone. 19-letni Dos Santos je otrok Metza, trenutno pa nastopa za B ekipo kluba v peti francoski ligi.
Tragedija v Crans-Montani je zahtevala najmanj 40 smrtnih žrtev, več kot 100 ljudi pa je bilo poškodovanih. Požar je izbruhnil v baru Le Constellation v zgodnjih jutranjih urah 1. januarja. Natančne okoliščine dogodka še preiskujejo.
