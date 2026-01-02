Naslovnica
V tragičnem požaru resno poškodovan član francoskega prvoligaša

02. 01. 2026 10.55

Avtor:
J.B.
Tahirys Dos Santos

Praznovanje novega leta se je v švicarski Crans Montani sprevrglo v tragedijo, potem ko je ogenj zajel enega od lokalov. Umrlo je okoli 40 oseb, več kot 100 je bilo poškodovanih. Med njimi tudi 19-letni nogometaš francoskega Metza Tahirys Dos Santos, ki je utrpel resne poškodbe.

"Z veliko žalostjo moramo sporočiti, da je bil Tahirys Dos Santos, mladinski nogometaš našega kluba, poškodovan v požaru v Crans-Montani na silvestrovo," je francoski prvoligaš zapisal v sporočilu za javnost na svoji spletni strani.

Devetnajstletnika, ki je utrpel hude poškodbe, so s helikopterjem prepeljali v Nemčijo, kjer se trenutno zdravi. "O njegovem zdravstvenem stanju bomo obveščali v primeru pomembnih sprememb," so dodali pri Metzu, trenutno zadnji ekipi francoskega prvenstva. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Vodstvo kluba, igralci, trenerji in zaposleni so ob tej novici globoko pretreseni ter v mislih s Tahirysom, ki se trenutno spopada z bolečinami. Klub želi hkrati izraziti popolno podporo njegovi družini in v sodelovanju z zdravstvenimi oblastmi dela na tem, da bi Tahirysa premestili v bolnišnico Mercy v bližini njegovega doma." 

Francoski športni dnevnik L'Equipe poroča, da je branilec v Švico prišel na nekajdnevne počitnice. Silvestrsko noč je preživel v lokalu s prijatelji, v Metz pa bi se moral vrniti v petek, ko naj bi začel s pripravami na nadaljevanje sezone. 19-letni Dos Santos je otrok Metza, trenutno pa nastopa za B ekipo kluba v peti francoski ligi.

Preberi še Policija potrdila: v požaru umrlo 'okoli' 40 ljudi, 115 poškodovanih

Tragedija v Crans-Montani je zahtevala najmanj 40 smrtnih žrtev, več kot 100 ljudi pa je bilo poškodovanih. Požar je izbruhnil v baru Le Constellation v zgodnjih jutranjih urah 1. januarja. Natančne okoliščine dogodka še preiskujejo.

Teleport
02. 01. 2026 12.02
Nič bolj pomemben, kot vsi ostali poškodovani in mrtvi.
