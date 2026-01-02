V tragičnem požaru resno poškodovan član francoskega prvoligaša

"Z veliko žalostjo moramo sporočiti, da je bil Tahirys Dos Santos, mladinski nogometaš našega kluba, poškodovan v požaru v Crans-Montani na silvestrovo," je francoski prvoligaš zapisal v sporočilu za javnost na svoji spletni strani. Devetnajstletnika, ki je utrpel hude poškodbe, so s helikopterjem prepeljali v Nemčijo, kjer se trenutno zdravi. "O njegovem zdravstvenem stanju bomo obveščali v primeru pomembnih sprememb," so dodali pri Metzu, trenutno zadnji ekipi francoskega prvenstva.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Vodstvo kluba, igralci, trenerji in zaposleni so ob tej novici globoko pretreseni ter v mislih s Tahirysom, ki se trenutno spopada z bolečinami. Klub želi hkrati izraziti popolno podporo njegovi družini in v sodelovanju z zdravstvenimi oblastmi dela na tem, da bi Tahirysa premestili v bolnišnico Mercy v bližini njegovega doma." Francoski športni dnevnik L'Equipe poroča, da je branilec v Švico prišel na nekajdnevne počitnice. Silvestrsko noč je preživel v lokalu s prijatelji, v Metz pa bi se moral vrniti v petek, ko naj bi začel s pripravami na nadaljevanje sezone. 19-letni Dos Santos je otrok Metza, trenutno pa nastopa za B ekipo kluba v peti francoski ligi.