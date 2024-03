Navijači Trabzonspora vdrli na igrišče in napadli igralce Fenerbahčeja

Posnetki prikazujejo navijača Trabzonspora, ki je vstopil na igrišče in začel teči proti igralcem Fenerbahčeja, nekateri so se odzvali tako, da so tekli proti njemu in ga skušali udariti. Na igrišče so vdrli še drugi navijači, ko so redarji skušali vzpostaviti red.

Po nasilnih prizorih je turški notranji minister Ali Yerlikaya napovedal začetek preiskave incidenta.

"Po nogometni tekmi med Trabzonsporom in Fenerbahčejem smo nemudoma uvedli preiskavo za identifikacijo gledalcev, ki so vstopili na igrišče, in preiskavo incidentov, ki so se zgodili ob koncu tekme. Nasilje na nogometnih igriščih ni sprejemljivo," je minister zapisal na družbenem omrežju X.

Turška nogometna zveza (TFF) je dogodke nemudoma označila za nesprejemljive in v izjavi zapisala, da bodo kaznovali odgovorne za te incidente.

To ni prvič, da je v tej sezoni v turškem nogometne prvenstvu izbruhnilo nasilje.

Ligo so decembra začasno prekinili za teden dni zaradi napada na sodnika na tekmi med Ankaragücüjem in Rizesporjem. Takrat je predsednik Ankaragücüja Faruk Koca skupaj z drugimi osebami po tekmi na igrišču napadel sodnika Halila Umuta Melerja in poškodoval uradno osebo.