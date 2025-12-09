V Turčiji zaradi stav nove aretacije, vključno z nogometaši prve lige

Po poročanju turškega Anadoluja je v priporu tudi nekdanji predsednik Adane Demirsporja, Murat Sancak . Aretacije sledijo obsežni operaciji prejšnjega tedna, v kateri so zaradi obtožb o nezakonitih igrah na srečo in dogovarjanju tekem pridržali 39 ljudi, vključno s klubskimi uradniki in posredniki.

Anadolu navaja, da tožilstvo obtožuje turškega reprezentanta Merta Hakana Yandasa, da je stavil na tekme lastne ekipe prek tretje osebe. Metehan Baltaci je priznal, da je stavil kot mladinec, vendar zanikal, da je isto prakso nadaljeval, odkar se je pridružil prvi ekipi Galatasaraya.

Škandal je pretresel turški nogomet in sprožil ponovno preiskavo stav v profesionalnih ligah. Prejšnji mesec je turška nogometna zveza TFF suspendirala 149 sodnikov, obtoženih sodelovanja pri stavah.