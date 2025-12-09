Svetli način
V Turčiji zaradi stav nove aretacije, vključno z nogometaši prve lige

Carigrad, 09. 12. 2025 12.17 | Posodobljeno pred eno minuto

Turško sodišče je v okviru vse širše preiskave iger na srečo in dogovarjanja tekem odredilo nove aretacije 20 osumljencev, vključno z nogometaši prve lige. Med aretiranimi so Metehan Baltaci iz Galatasaraya, reprezentant Mert Hakan Yandas iz Fenerbahčeja in senegalski igralec Konyasporja Alassane Ndao.

Po poročanju turškega Anadoluja je v priporu tudi nekdanji predsednik Adane Demirsporja, Murat Sancak. Aretacije sledijo obsežni operaciji prejšnjega tedna, v kateri so zaradi obtožb o nezakonitih igrah na srečo in dogovarjanju tekem pridržali 39 ljudi, vključno s klubskimi uradniki in posredniki.

Mert Hakan Yandas
Mert Hakan Yandas FOTO: Profimedia

Anadolu navaja, da tožilstvo obtožuje turškega reprezentanta Merta Hakana Yandasa, da je stavil na tekme lastne ekipe prek tretje osebe. Metehan Baltaci je priznal, da je stavil kot mladinec, vendar zanikal, da je isto prakso nadaljeval, odkar se je pridružil prvi ekipi Galatasaraya.

Škandal je pretresel turški nogomet in sprožil ponovno preiskavo stav v profesionalnih ligah. Prejšnji mesec je turška nogometna zveza TFF suspendirala 149 sodnikov, obtoženih sodelovanja pri stavah.

nogomet turška liga stavniška afera aretacija
