V Valencii gori: Netopirji v vse bolj temni luknji

Španski mediji gredo še dlje in poročajo o klubu, ki je dosegel najnižjo točko v svoji bogati zgodovini. "Če sta madridski Real in Barcelona nedvomni vlečni sili našega klubskega nogometa, so klubi, kot so madridski Atletico, Sevilla in Valencia, nepogrešljiv del bogate zgodovine nogometa na Iberskem polotoku. To so (bila) moštva z jasno identiteto, usmeritvijo in načinom delovanja v realnih okvirjih. Danes pa z veliko žalostjo spremljamo propad enega najbolj tradicionalnih španskih nogometnih klubov," so med drugim zapisali pri madridski Marci.

Vse pogostejši izgredi navijačev, zadnji se je zgodil po zadnjem domačem prvenstvenem porazu z Las Palmasom (2:3), opozarjajo na vse bolj nevzdržno stanje v klubu, ki mu poveljuje očitno v času in prostoru izgubljeni Peter Lim. Za nameček se je nepregledna množica vročekrvnežev spopadla še s tamkajšnjo policijo in z zažiganjem različnih stvari na klubskem parkirišču pred Mestallo dala jasno vedeti, kaj si misli o trenutni podobi ljubljenega kluba.

Valencia je po 10 odigranih krogih španskega prvenstva z eno samo zmago na samem dnu razpredelnice.