V vijolično mesto prihaja Vojvodina, Mariborčani pripravljeni na borbo

Mariborski nogometaši se v tekmo ne podajajo z najboljšo popotnico, saj so minuli vikend pred domačimi navijači v tretjem krogu slovenskega prvenstva proti Bravu iztržili zgolj remi. Zdaj jih čaka tekma proti Vojvodini, ki je po besedah Martina Milca ekipa, ki je po kakovosti primeren nasprotnik za zadnjo fazo kvalifikacij. Z izbranimi besedami je o njih govoril tudi Ante Šimundža . "Imajo kvaliteto in hitrost. Morali bomo pokazati kvaliteto, biti čvrsti, tekmovalni, evropski. Vojvodina je zelo resna ekipa, ki se je sicer od lanskega leta malo spremenila, mi pa se moramo osredotočiti na to, kako jih onemogočiti in biti čim boljši. Če želimo napredovati, moramo biti res na visokem nivoju."

Mariborčani so imeli v začetku sezone nekaj težav s poškodbami, pred četrtkovo tekmo pa veseli dejstvo, da so vsi nogometaši pripravljeni za nastop. "Sven Šoštarič Karič je oddelal cel trening, tako da bo v kadru za tekmo. Vsi so okej, vsi so zdravi. Josip Iličić je imel nekaj težav s prstom, ampak to je zanemarljivo. Hilal Soudani trenira v polnem ritmu, Blaž Vrhovec enako, tako da so vsi pripravljeni za tekmo," je povedal 52-letni nogometni strokovnjak.