V vratih Radomljanov proti Hajduku debitiral šestnajstletnik

Na četrti pripravljalni tekmi so Radomljani v domačem športnem parku pred nekaj dnevi gostili hrvaškega velikana Hajduk iz Splita in ga premagali z rezultatom 1:0. Edini gol je po lepi akciji in mirnem zaključku ob koncu prvega polčasa dosegel Rok Štorman. V prvem polčasu in delu drugega je bil v vratih slovenskega prvoligaša Emil Velič, nato pa je v zadnje pol ure tekme trener rumeno-črnih Darjan Slavic priložnost ponudil 16-letnemu Luku Jeliću, ki je to odlično izkoristil.

Tudi z njegovimi uspešnimi obrambami in nenavadno mirnostjo, ki jo je kazal med vratnicama, so Radomljani ohranili mrežo nedotaknjeno in se razveselili prestižne mednarodne zmage proti Hajduku, s katerim gojijo sodelovanje na vseh športnih področjih. Jelić, ki je športno pot začel v Kranju, jo nadaljeval pri ljubljanski Olimpiji, sedaj je pa že nekaj sezon član Radomelj, je kandidat za mladinsko reprezentanco Slovenije.