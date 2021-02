V zahtevnih razmerah brez zadetkov na Fazaneriji

Mura je imela v pripravljalnem obdobju veliko težav z okužbami z novim koronavirusom, kar sedmerica je zaradi tega ostala dlje v Turčiji, obenem pa sta bila poškodovana šeMarko Brkić inLuka Marič. Domača zasedba je proti Taboru, ki je uvodno tekmo pomladi izgubil v Ljubljani proti Bravu, tokrat dobila točko. Sežanci, ki so bili brez kaznovanega Djala Aldairja, pa so vpisali šele drugo točko na gostovanjih v sezoni. Sobočani ostajajo tretji na lestvici, Kraševci pa sedmi.

Mura je v prvem polčasu prevladovala, si priigrala nekaj priložnosti, a začetnega izida ji ni uspelo spremeniti. V 21. minuti je Luka Bobičanecprišel do strela v kazenskem prostoru, a precej zgrešil cilj, sedem minut pozneje je novinec v Murini vrsti Mihael Klepač prav tako poskusil v kazenskem prostoru, a je Jan Koprivecžogo brez težav ukrotil. V 35. pa je najnevarnejši poskus polčasa tudi sprožil Klepač, ko je z desne strani močno streljal, toda vratar tabora je bil pozoren in je dobro reagiral. Le nekaj trenutkov pred tem je na drugi strani za edini pravi strel gostov poskrbel Hristos Rovas, Matko Obradović pa je bil na mestu.

Klepač je imel novo lepo priložnost v 47. minuti, ko je bil sam pred Koprivcem, a z roba kazenskega prostora žogo poslal čez gol. V 57. minuti je s prostega strel od daleč poskusil Bobičanec, vendar je bil Koprivec spet na mestu, odbite žoge pa na zamrznjenem delu igrišča pred vrati Tabora ni uspelo ukrotiti Amadeju Maroši. Sežanci so pozneje nevtralizirali domače, a v 78. minuti jeMatic Maruškoprišel do strela z glavo, toda Koprivec je bil pozoren. To pa je bila tudi zadnja nevarnejša akcija tekme.

Mura bo v 21. krogu v nedeljo gostovala v Ljubljani pri Olimpiji, Tabor pa bo gostil Aluminij.