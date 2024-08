V zmajevem gnezdu jasni: 'V Tiraspol potujemo po novo zmago'

Čeprav so, kot že rečeno, na prvi tekmi minuli četrtek v Stožicah nadigrali tekmeca iz Tiraspola in si z zmago 3:0 pred gostovanjem v Moldaviji najverjetneje že zagotovili napredovanje v zadnji predkrog kvalifikacij za uvrstitev v konferenčno ligo, v zmajevem gnezdu ničesar ne prepuščajo naključju.

Zeleno-beli so pred štirimi dnevi v Stožicah navdušili z domiselno in učinkovito igro. V polno so merili Pedro Lucas, Agustin Doffo in David Sualehe, na povratnem obračunu v Tiraspolu, ki ga boste lahko v četrtek spremljali v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO ( od 18.45 naprej ), se tako pričakuje nadaljevanje pozitivnega niza s posledično uvrstitvijo v kvalifikacijski play-off konferenčne lige.

"Smo na dobri poti. Že v tako zgodnjem delu sezone se kažejo obrisi igre, ki jo želimo v naslednjih dneh in tednih še nadgrajevati. Ko je obramba tako uspešna, je potem veliko lažje igrati tudi v napadu. Čeprav smo slavili visoko zmago na prvi tekmi v Ljubljani, nismo storili še ničesar, saj moramo vse skupaj potrditi ta četrtek na gostujočem igrišču. Podcenjevanje tekmeca v nobenem trenutku ne pride v poštev," pa pravi Pedro Lucas.