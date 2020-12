Pomurke sezono Lige prvakinj odpirajo proti Dankam

Pomurkam je drugič v bogati zgodovini uspelo, da so se uvrstile v Ligo prvakinj. "Z žrebom smo zadovoljni,"pravi trener slovenskih prvakinj Sandi Bauer, ki si je oddahnil. Vse igralke so uspešno prestale covid-19 test, zato bo imel na voljo vse razpoložljive nogometašice za prvo od dveh tekem proti nekdanjim evropskim klubskim podprvakinjam. Manjkala bo le vratarka Sara Nemet. "Dobro smo trenirali in se pripravili. Vadimo vsak dan. Sprva smo šest dni namenili izboljšanju stanja moči in kondicije, zadnji teden pa le in samo taktika in prekinitve,"je za uradno spletno stran NZS dejal Bauer. "Vzdušje v ekipi je dobro,"dodaja trener Pomurk, ki je tudi preučil konkurenco, t. j. 11-kratne danske državne in 9-kratne danske pokalne prvakinje.



Visoke in dolge podaje

"Gre za odlično ekipo in vrhunsko organiziran klub. Gojijo tipično skandinavsko igro, povsem drugače kot mi. Stavijo na strogo moč in pritisk ter dolge podaje. Če se spustiš z njimi v tem ritmu, je po tebi. V ekipi nimajo igralk, ki bi izstopale, kot je bila to npr. pri Ferencvarošu. Premorejo 11 enakovrednih nogometašic, ki so podrejene ideji igre," nadaljuje trener Bauer."Želim si, da ne bi deževalo, da spustimo žogo na travo, se postavimo visoko in skušamo od prve minute naprej vsiliti svoj način igre," se v pogovoru za uradno spletno stran zveze nadeja Bauer, ki pove še nekaj o želji, ki jo ima pred prvo tekmo: "Ker nismo nosilci, najprej igramo doma. Če iztržimo 0:0, smo naredili dobro delo. Če zabijemo gol in ga ne dobimo, pa sploh!"