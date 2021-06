Aktivist prekinil tekmo na Euru in skorajda povzročil tragedijo

Pogumni možakar je imel pri manevriranju ob pristanku obilo težav in se je izognil tragediji, ki bi lahko zarezala ne samo vanj, pač pa tudi med gledalce tekme EP Francija – Nemčija. "Med pristankom se je zapletel v konstrukcijo kamere in se je za las izognil temu, da pade na oziroma med navijače. Na vso srečo je kolikor toliko nadzoroval zadeve in mu je uspelo pristati na zelenici, kjer ga je pričakal nemški branilec Antonio Rüdiger," dogodek v uvodnih minutah prestižnega dvoboja EP opisuje nemški Bild. "Odlična reakcija organizatorjev. Aktivist je tekmo prekinil le za kakšno minuto, hitro so ga namreč z igrišča pospremili člani varnostne službe," je še opazil Bild.



Čeprav dogodka niso ujele kamere, tu gre za "dogovor", da se nenogometnim stvarem ne posveča pozornosti oziroma ne omogoča brezplačnega reklamiranja, so zadevo poslikali fotografi in ostaja v arhivu. Kasneje je prišla informacija, da je aktivist Greenpeacea s svojim dejanjem želel opozoriti na globalno onesnaževanje ... Le nekaj sekund kasneje se je tekma nadaljevala, kot da se ni nič zgodilo, Nemci pa so si kmalu zabili avtogol in izgubili tekmo proti večnim tekmecem Francozom ...