Iz mariborskega tabora po derbiju: Zadovoljni z igro, točkovno pa ne

"Pričakovali smo podobno tekmo, a smo vendarle pričakovali, da bomo prekinili niz Olimpijine nepremaganosti na zadnjih derbijih v Ljudskem vrtu. Dobro smo začeli tekmo, imeli dve, tri obetavne priložnosti, zadeli tudi vratnico, potem pa v določenih trenutkih prepustili pobudo Olimpiji, ki je prišla do priložnosti že v 1. polčasu, vendar se je izkazal naš vratar. V 2. polčasu smo bili tisti, ki smo bili bolj ustvarjalni v igri in bi ob boljših zaključkih akcij lahko prišli do situacij, iz katerih bi lahko dosegli zadetek. Treba pa je priznati, da nas je ogrožala tudi Olimpija in je vratar nekajkrat res odlično ubranil udarce tekmecev," je za uradno spletno stran kluba večni derbi komentiral (začasni) trener Radovan Karanović. "Ostal je občutek, da po zapravljenih priložnostih nismo bili več samozavestni pri nadzoru žoge. Pretekli dogodki so na določen način zagotovo prišli do izraza, prav tako zdajšnje stanje, ko imamo manj točk, kot bi si želeli, tako da na koncu se moramo sprijazniti tudi z remijem, saj je Olimpija imela veliko priložnost v končnici tekme. Lahko rečemo, da nam je morda ob tej zadnji priložnosti Olimpije nogomet vrnil tisto, kar nam je vzel v Domžalah. Najbolj pa ob celotnem dogajanju obžalujem, da nismo navijačem prinesli še več veselja, saj so se zbrali v velikem številu in poskrbeli za res lepo podobo na tribunah ter bili moštvu v veliko podporo," je še dejal mariborski trener. Obe ekipi sta imeli zelo obetavne situacije za odločilno potezo ...