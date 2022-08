Vaduz, ki je izločil tudi Koper, spisal poglavje nogometne zgodovine

Po remiju na domačem terenu (1:1) je tekmo na Dunaju pred več kot 15.000 gledalci v 22. minuti odločil Tunahan Cicek. Kasneje so se igralci Vaduza, ki nastopajo v drugi švicarski ligi, uspešno branili do zadnjega sodnikovega žvižga. Prvič v zgodovini bo v žrebu tako tudi klub iz Lihtenštajna. Da so se za to sicer borili, niso pa s tem resno računali, je priznal tudi nogometaš Kristijan Dobras: "V slačilnici pravzaprav nihče ni vedel, kaj se je res zgodilo. Ko smo se pred tem pogovarjali, da bi bila uvrstitev v skupinski del res 'cool', smo se vsi smejali. A to je nogomet, obstajajo čudeži, 'outsiderjem' lahko uspe in nam je."

Ob Rapidu in Kopru je Vaduz v kvalifikacijah v seriji presenečenj izločil tudi turški Konyaspor. Bolj prepričan v zaslužen uspeh je zato trener Alessandro Mangiarratti: "Če nasprotnike izločimo po dveh tekmah, ne moremo govoriti o sreči. Zdaj se moramo na novo organizirati v klubu. Ampak to so lepe težave. Vesel sem tudi za naše mestece in državico."

In še o realnih razmerah. Klub ima na tekmah švicarske druge lige okrog 1000 gledalcev. Zdaj nogometaši pravijo, da jih bo morda še nekaj deset več.