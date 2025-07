Val ogorčenja zaradi Ronaldove odsotnosti, sestra stopila bratu v bran: 'Bolni ste'

"Ko je pred 20 leti umrl naš oče, Cristiano pa je takrat štel komaj 19 let in še ni bil niti približno takšen zvezdnik, kot je danes, so bile na pogrebu prisotne številne televizijske kamere in novinarji, ki jim ni bilo mar za našo bolečino. Mi, otroci preminulega očeta nismo smeli zapustiti cerkve še lep čas po zaključku žalostnega dogodka, saj je bilo stanje le nekaj metrov stran od nas nevzdržno. Bili smo v takšnem šoku zaradi izgube očeta, da nismo niti opazili, kdo vse od predstavnikov portugalske nogometne zveze, kluba, v katerem je Cristiano takrat igral, in ostalih "pomembnežev" ni bil prisoten na dogodku," je uvodoma zapisala Katia Aveiro in nadaljevala:

"Vsem škodoželjnežem in kritikom mojega brata želim sporočiti, da se sploh ne zavedajo, skozi kaj vse morajo iti družine tragično preminulih oseb, še posebej v takšnih primerih, kot je ta od Dioga Jote, kjer je mati naenkrat izgubila oba sinova. In namesto da bi mediji in ostali kritiki vso svojo pozornost usmerili v poročanje o čustvenem dogodku za družino Jota, so se ti ukvarjali s tem, kdo vse je bil prisoten na omenjenem pogrebu. Cristiano je želel s svojo odsotnostjo jasno sporočiti, da ne želi preusmeriti pozornosti nase, ker je v takšnih trenutkih ne potrebuje. Ta fanatizem, negativizem in val kritik, ki zdaj letijo na bratov račun, je kot nekakšna oblika vojne, proti kateri se moramo boriti z vsemi štirimi."