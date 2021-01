Valdano: Real naj se raje odloči za Haalanda kot za Mbappeja

Nekdanji igralec, pa nato trener in tudi športni direktor madridskega kluba Jorge Valdano prisega na mlajšega od omenjene dvojice. Norvežan je star šele 20 let, pa dosega gole kot za stavo, dve leti je starejši francoski reprezentant. Haaland je blestel že pri avstrijskem Salzburgu, v dresu Borussie pa je od prihoda v Dortmund dosegel že 37 golov v vseh tekmovanjih.

"Podpisal bi Haalanda pred Mbappejem. Dobro se giblje tako na majhnem, kot na večjem prostoru in stalno dosega gole. Razumem, da je Mbappe zvezdnik, vendar je Haaland name naredil večji vtis. Dosega gole na vse mogoče načine," je Argentinec Valdano dal nasvet predsedniku Reala Florentinu Perezu v intervjuju za Ondo Cero.

Real pogleduje za mladimi zvezdniki, je pa v zadnjem času ostal brez dveh, ki pri Zinedinu Zidanu nista dobila priložnosti. Srbski napadalec Luka Jovićse je vrnil v Eintracht, Martin Odegaardpa bo do konca sezone igral za londonski Arsenal.

"Ni se mi zdelo, da bi Odegaard igral slabo, ko je dobil priložnost, vendar mu je manjkalo malo predrznosti in ambicioznosti. Bil je preblizu Casemiru, manjkala mu je tudi zadnja podaja, kar je bilo pričakovati od njega. A to pride s samozavestjo in igralnim časom in mislim, da bi mu to sčasoma uspelo. Manjkalo mu je potrpljenja, ne bi smel obupati,"je Valdano pokomentiral še odhod 22-letnega Norvežana iz Madrida v London.