Valdes v Barceloni 'zdržal' vsega 80 dni

Mnogi zvesti privrženci katalonskega giganta FC Barcelona so pred 80 dnevi pozdravili novico, da je priložnost za delo z mladimi dobil nekdanji klubski vratar Victor Valdes. A ta se iz Barcelone hitre poslavlja, potem ko so ga z mesta trenerja ekipe do 19 let odstavili zaradi spora z Patrickom Kluivertom. Zamenjal ga bo Franc Artiga.

Victor Valdes, Barcelona, Španija FOTO: AP Vrnitev Victorja Valdesa v Barcelono, kjer je zrasel kot nogometaš, je trajala vsega 80 dni. Z mesta glavnega trenerja Barcelone Juvenil A je moral oditi zaradi spora s Patrickom Kluivertomin Jordijem Rouro. Na mesto trenerja se je usedel 19. julija, epizoda pa se je končala mnogo predčasno. V petek je namreč prišlo do konflikta, enem od direktorjev nogometnega dela kluba. Razlog za odstavitev naj bi bila ta, da ni sledil filozofiji kluba, poleg tega je večkrat javno kritiziral delovanje kluba, nazadnje pa naj bi celo prišel prepozno na tekmo z Interjem v Ligi prvakov mladih.