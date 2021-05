Barceloni spodrsnilo pri Levanteju, ki se je dvakrat vrnil po zaostanku

Barcelona je do prvega zadetka pri Levanteju prišla v 25. minuti. Jordi Alba je poslal predložek z leve strani, obramba domačih je žogo uspela odbiti, a na svojo smolo le na levico Lionela Messija, ki je bil iz sicer zahtevnega položaja zelo zanesljiv. Argentinec je pomembno vlogo odigral tudi devet minut kasneje, ko je Blaugrana povedla z 2:0. Po zapravljeni žogi Levanteja na sredini igrišča je sledil hiter protinapad, Messi je zaposlil Ousmaneja Dembeleja, ta pa je v idealnem trenutku zavrnil žogo osamljenemu Pedriju, ki jo je nato le še poslal v prazno mrežo domačih.

Stanje pa se je na stadionu Ciutat de Valencia začelo spreminjati na začetku drugega dela. Do znižanja je Levante prišel v 57. minuti, ko je po odlični podaji z desne straniJorgeja Miramona z glavo v polno meril Gonzalo Melero. Dve minuti kasneje je na sceno stopil šeJose Luis Morales, ki si je zRogerjem izmenjal hitro dvojno podaja v kazenskem prostoru in nato z levico neubranljivo sprožil v dolgi kot vratarjaMarc-Andrea ter Stegna, ki je bil ob tem povsem brez moči.

Gostje, ki so tokrat nujno potrebovali vse tri točke, so se znašli v hudih škripcih, a so imeli pripravljen odgovor. V 64. minuti je Messi zopet lepo zaposlil enega od soigralcev, tokrat je žoga prišla do Antoina Griezmanna, obramba je uspela odbiti, a je do okroglega usnja po odbitku prišel Dembele. Francoski napadalec, ki pogosto zapravlja lepe priložnosti, je tokrat ostal zbran in s pravim projektilom žogo poslal v zgodnji desni kot vrat Aitorja Fernandeza Abariskete. Za 23-letnika je bil to 30. gol v dresu Barcelone, zanimivo pa je, da jih je 15 dosegel z levico, drugih 15 pa z desnico.

A tudi tokrat obramba Barce na drugi strani ni uspela zdržati. V 83. minuti je v njej kazenski prostor prišel predložek z leve strani, ki ga je na prvi vratnici za hrbet Ter Stegna pospravil Sergio Leonza končnih 3:3. "Lahko bi dosegli še kakšen zadetek, predvsem pa smo jih prejeli na preveč enostaven način. To je povsem naša krivda. Prepoceni prejemamo zadetke, morda zaradi zbranosti, morda zaradi natančnosti. A ne samo danes, že celo sezono," je bil po tekmi razočaran vezist BlaugraneSergio Busquets.