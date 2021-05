Messi se je z dvema goloma oddolžil za zgrešeno 11-m, Barca do pomembnih treh točk

V prvem polčasu sta mreži ob precejšnji terenski prevladi Barcelone (posest žoge 30:70 % v korist blaugrane) mirovali, v drugem polčasu pa so prvi zadeli netopirji. Mrežo gostov je v 50. minuti po podaji Carlosa Solerja s kota načel Gabriel Paulista , veliko napako pa si je privoščil vratar Marc-Andre ter Stegen , ki je 'izletel' povsem v prazno. Prejeti gol je dodatno podžgal Katalonce, ki so v boju za naslov španskega prvaka krvavo potrebovali nove tri točke. Najprej je na 1:1 izenačil Lionel Messi v 57. minuti, potem ko je sprva zapravil enajstmetrovko, a je nato še v isti akciji popravil napako, se borbeno dokopal do žoge in le-to spravil za hrbet Jasperja Cillesena, sicer bivšega vratarja Barce. Nato je dobrih pet minut pozneje za vodstvo Barce poskrbel Antoine Griezmann , ki je v gol z neposredne bližine poslal odbito žogo Cillesena po strelu Frenkieja de Jonga z glavo.

V 69. minuti je s krasno izvedbo prostega strela s kakšnih 25 metrov znova pičil Lionel Messi, Barcelona pa je tako na kultnem stadionu Mestalla vodila že s 3:1. A to katalonskemu ponosu še ni zagotovilo povsem mirne končnice. Valencia je namreč prišla do gola priključka, in sicer v 84. minuti, ko je s krasnim projektilom z razdalje pičil podajalec pri prvem zadetku Carlos Soler. A to je bilo tudi vse, kar so netopirji zmogli, Barcelona je domov odnesla tri pomembne točke, domačini pa bodo zagotovo obžalovali predvsem priložnost Thierryja Correieiz 53. minute, ko bi lahko slednji iz ugodnega položaja po hitrem protinapadu povišal vodstvo Valencie na 2:0.

Messi se je z dvema goloma še utrdil na vrhu lestvice najboljših strelcev španske La Lige, kjer ima zdaj že 28 golov, prvi zasledovalec Karim Benzema je pri 21. Blaugrana tudi po 34. krogu ostaja tretja, a z enakim točkovnim izkupičkom kot drugouvrščeni madridski Real (74 točk). Vodi Atletico Madrid s 76 točkami. Do konca prvenstva so še štirje krogi.

Španska La liga, 34. krog:

Valencia - Barcelona 2:3 (0:0)

Gabriel Paulista 50., Soler 83.; Messi 57., 69., Griezmann 63.

Cillesen je v 57. minuti ubranil enajstmetrovko Messiju